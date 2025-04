PGS Smile e Sammartinese pareggiano: gol di Lotti e Salsi

pgs smile

sammartinese

PGS SMILE: Botti, Giovani, Bastia, Cavani, Allegra, Pattuzzi, Zarcone (55’ Ricci), Caselli (55’ Riva), Pederzoli, Lotti, Gibertini. A disp.: Pinchiorri, Cantacesso, Piacentini, Giovanardi, Maietta, Montorsi. All. Battaglioli

SAMMARTINESE: Neviani, Carretti, Montipò, Mustica, Pederzoli, Bega, Turri (77’ Semellini), Salsi, Gozzi, Bovi, Gareri (80’ Valentini). A disp.: Falavigna, Malaguti, Taglia, Corradini, Gigante, Curcio, Ferrari. All. Reggiani

Arbitro: Izzo di Faenza

Reti: 30’ Lotti, 44’ Salsi

Lo Smile non riesce a superare la Sammartinese (vicina alla salvezza) e rimane al penultimo posto. Prima occasione al 7’ con Cavani che dal limite fa termare la traversa. La Sammartinese risponde con due occasioni di Gareri e Mustica ma Botti si fa trovare pronto. Al 30’ la Pgs trova il gol con Lotti, bravo con una grande giocata a segnare la rete del vantaggio. Al 36’ Caselli salva in scivolata su diagonale velenoso di Gareri. Al 44’ la squadra ospite trova il pareggio su una ripartenza da calcio d’angolo a sfavore ed è bravo Salsi a sorprendere la difesa formiginese. Secondo tempo sulla falsa riga del primo con buon ritmo e occasioni da una parte e dall’altra. Prima Cavani dalla distanza poi Gibertini impegnano l’ottimo Neviani. Poi è Gozzi a sbagliare su calcio d’angolo un gol da dentro l’area piccola sparando alto incredibilmente a Botti battuto. Le ultime due occasioni della partita sono per Gibertini (para Neviani a terra) e Gozzi al 90’ di testa, ma l’attaccante ex Cdr manda di poco fuori.