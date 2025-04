Piacenza vince 2-0 contro Tau Altopascio: D'Agostino decisivo per la salvezza

PIACENZA 2 TAU ALTOPASCIO 0

PIACENZA (4-3-3): Franzini; Del Dotto, Zucchini, Somma; Napoletano (43’ st Lucino); Andreoli, Tentoni (3’ st Bachini), Palma; Ruiz (31’ st Iob), D’Agostino (40’ st Manicone), Castelli (25’ st Corradi). (A disp.: Di Giorgio, Sambou, Del Miglio, Mantegazza). All.: Rossini.

TAU ALTOPASCIO (4-3-3): Cabella; Biagioni, Meucci (35’ st Carcani), Zanon, Bruzzo (18’ st Lombardo); Manetti (24’ st Bartelloni), Bernardini, Barsi (18’ st Ivani); Rinaldini (12’ st Atzeni), Andolfi, Motti. (A disp.: Pierallini, Sichi, Grossi, Negro). All.: Venturi.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 36’ pt e 30’ st D’Agostino.

Note: ammoniti Zucchini, Ruiz, Andreoli, Meucci, Palma, Rossini.

PIACENZA - Le motivazioni hanno fatto la differenza, con il Tau già aritmeticamente ai play-off e il Piacenza che voleva la vittoria per garantirsi la matematica salvezza e l’ha ottenuta. Sfuma, per gli amaranto, il terzo posto, ora non più raggiungibile.

Partita vivace, con i piacentini a fare la gara sin dalle prime battute, sebbene le occasioni nitide da gol siano state inizialmente poche. Tanto che sono stati proprio gli ospiti a rendersi pericolosi in ripartenza: provvidenziali un paio di interventi di Franzini che ha evitato il peggio per il Piacenza. Poi è salito in cattedra D’Agostino, protagonista assoluto, che ha sbloccato il match con una splendida azione personale, consentendo alla propria squadra di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i padroni di casa hanno avuto più volte l’occasione per chiudere la partita: Castelli ha mancato il raddoppio da posizione favorevole e altre opportunità non sono state concretizzate, anche in questi casi per imprecisione e precipitazione. A togliere ogni dubbio ci ha pensato ancora D’Agostino che, alla mezz’ora, ha finalizzato nel migliore dei modi un assist, firmando la doppietta personale e regalando al Piacenza la certezza della salvezza, con il Tau spettatore di una gara giocata dalla squadra senza particolari tensioni e con la testa già alla coda della stagione.