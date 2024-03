Piancastagnaio cade sull’eurogol del Tegoleto. Acquaviva rallenta la corsa del San Quirico

Acquaviva

1

San Quirico

1

ACQUAVIVA – Gran primo tempo dell’Acquaviva che si rende pericolosa in un paio di occasioni: al 4’ con Pelucchini ed al 10’ con un colpo di testa di Borneo. Al 19’ locali in vantaggio con un preciso rasoterra di Fiorilli, che al 38’ manda la palla alta sopra la traversa. Nella ripresa poco gioco, troppo spezzettato. L’Acquaviva non chiude la partita e il San Quirico sale di tono. Pasquini ci prova al 68’ ed al 73’, mentre all’83’ è Netti che da pochi passi spara alto. Il colpo di scena al 94’: punizione dalla tre quarti e Cerbone di testa segna il gol del pareggio. Il merito del San Quirico è di averci creduto fino in fondo.