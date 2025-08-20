Piandimeleto battagliero

Anche il Piandimeleto è ripartito in vista del prossimo campionato (Seconda categoria girone A). "Un torneo che si prospetta più competitivo dello scorso anno – spiega Antonio Soru, preparatore dei portieri e addetto alla comunicazione – con diverse squadre che durante l’estate si sono rafforzate con acquisti importanti da categorie superiori; su tutte Casinina, Vadese e Apecchio, queste tre a mio avviso hanno qualità maggiore nei reparti e nelle seconde linee per ritagliarsi un ruolo di primo piano. Occhio però anche a Tavoleto e Ca’ Gallo che sono due compagini molto ben strutturate e di forte ambizione. Anche le neopromosse hanno costruito dei buoni organici e sono piazze in cui è difficile portare via punti. In generale non credo ci saranno due squadre che spaccheranno il campionato come hanno fatto Sassocorvaro e Olympia Macerata Feltria lo scorso anno, ma sarà un percorso competitivo fino alla fine proprio perché non ci sono squadre che sono troppo indietro rispetto a quelle che ho menzionato. Pertanto vedo un campionato aperto fino alla fine con qualche sorpresa".

"A Piandimeleto – continua Soru – la linea guida rimane la stessa delle passate stagioni, ovvero costruire una squadra a costo zero con giocatori che scelgono il Piandimeleto e che sposano il progetto indossando la maglia con passione e dedizione. Ovviamente una squadra a costo zero è un’utopia poiché ci sono i costi di gestione di base che vanno onorati e per questo ringraziamo i nostri sponsor per darci un importante sostegno per andare avanti. A questo proposito in questa stagione andremo ad indossare materiale sponsorizzato dalla ItalService che è main sponsor della Vis Pesaro e per noi è un assoluto onore poter avere sul petto uno sponsor di tale importanza e visibilità".

"Parlando di rosa – conclude Soru – abbiamo confermato la maggior parte di quella dello scorso anno che ha fatto un buon percorso e che ha voglia di migliorarsi. A questi si sono aggiunti i nuovi acquisti: i portieri Alessio Muscinelli e Matteo Corbellotti che andranno a sostituire le assenze di Biagi e Ndiaye Ameth anche se il primo di questi rimarrà comunque in rosa come terzo portiere; i difensori Nuredini Sheval e Ndiaye Sidy entrambi classe 2006 che hanno concluso il loro percorso con il settore giovanile e sono entrati a far parte della squadra del loro paese; il centrocampista Enrico Corradi anche lui proveniente dal settore giovanile locale; la punta Tommaso Raffelli che è stato il nostro colpo di mercato principale e che andrà a rafforzare il reparto offensivo. Novità anche nello staff con l’ingresso del vice allenatore Claudio Allegretti, già allenatore del Piandimeleto che vinse la terza categoria nella stagione 2022-2023, e Samuele Falconi come massaggiatore, che prenderà il posto dell’uscente Daniele Conti Padella a cui vanno i nostri ringraziamenti per quanto dato a questa società. Entrambi andranno a completare lo staff con i riconfermati mister Antonio Cervellera".

La rosa. Portieri: Muscinelli Alessio; Corbellotti Matteo; Biagi Roberto. Difensori: Schiavi Lorenzo; Brisigotti Federico; Poeta Matteo; Nuredini Sheval; Ndyaie Sidy; Cesaretti Simone; Ercolani Giordano; Fabbri Enrico. Centrocampisti: Serafini Manuel; Corradi Enrico; Valeriani Marco; Gabellini Nicolas; Conti Nicola; Nerhati Edmir. Attaccanti: Allegretti Cristiano; Gentili Ismaele; Mousta Ndyaie; Brisigotti Nicola; Raffelli Tommaso; Mele Davide; Cervioni Cris. All: Cervellera Antonio. Vice all: Allegretti Claudio. Allenatore portieri: Soru Antonio. Massaggiatore: Falconi Samuele.

Amedeo Pisciolini