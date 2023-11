"Pianella sfiora il pareggio in casa della capolista Massa Valpiana"

MASSA VALPIANA

2

PIANELLA

1

MASSA MARITTIMA – Il Pianella perde in casa della capolista ma resta agganciato alla zona play-off. Partita giocata alla pari, con una grossa occasione dei senesi al 35’ con Trotta che, ben servito da Buracchi, calcia alto. Nella ripresa il Massa Valpiana accelera ed al 50’ va in vantaggio con Paggini in sospetta posizione di fuorigioco. Il Pianella pareggia al 64’ con Bonucci che insacca con un preciso diagonale. Gara aperta fino all’84’, quando Calabrese realizza il 2-1 sotto misura. Il dirigente Filippo Valoriani a fine gara: "Peccato per il risultato, perché i nostri ragazzi non hanno certo demeritato".