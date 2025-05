Pianese ai play-off: sfida storica contro il Pineto per la Serie B

Il gran giorno è arrivato: questa stasera (calcio di inizio alle 20) la Pianese, sul campo del Pineto, la Pianese giocherà la sua prima partita dei suoi primi play-off. Un traguardo storico, quello tagliato dalle zebrette: se l’obiettivo di inizio anno era quello di raggiungere una salvezza tranquilla, Simeoni e compagni sono riusciti non solo a mantenere la categoria, con il supporto della matematica arrivato a sei giornate dal gong, ma anche a chiudere la regular season all’ottavo posto, lasciandosi alle spalle club blasonati e ambiziosi, togliendosi di dosso, come ha affermato il presidente Sani, i panni della ‘Cenerentola’. Da questo sogno la squadra di Alessandro Formisano (nella foto) non vuole ancora svegliarsi. "I play-off sono diversi da una normale gara di campionato – ha affermato il tecnico bianconero –. In carriera mi sono trovato più volte faccia a faccia con la post season e so l’impegno che comporta, sia a livello tattico che emotivo. Sono sicuro che la partita ci riserverà mille emozioni, perché si sfideranno due ottime squadre che si sono meritate sul campo questo traguardo". "Noi vogliamo godercela con la spensieratezza e la fame che ci hanno portato fin qui – ha aggiunto –, perché adesso che ci siamo vogliamo raggiungere il risultato. Sono orgoglioso di far parte della Pianese in questo momento, ora che per la prima volta nella sua storia disputerà i play off per andare in Serie B. Fin dal primo giorno siamo stati accolti con un affetto e un entusiasmo straordinari, e abbiamo il dovere di sdebitarci di tutto l’amore ricevuto".

Appena venti giorni fa la Pianese, in campionato, ha strapazzato il Pineto; stasera, sa ha un’unica possibilità: vincere. "Ho detto ai ragazzi che stasera sarà tutta un’altra partita – ha commentato Formisano –. Loro avranno un approccio totalmente diverso, forti anche del fatto di avere due risultati su tre a disposizione. So cosa significa, ma so anche che può essere un’arma a doppio taglio". "Entrambe le squadre resteranno fedeli ai propri principi – conclude Formisano – pur con i dovuti accorgimenti. Risultato e prestazione vanno di pari passo con la vittoria, ma in ogni caso noi vogliamo godercela". Vuole "godersela" anche il Pineto. "Volevamo i play off, ci abbiamo creduto e ci siamo meritati questo traguardo storico – le parole del tecnico Ivan Tisci –. Ricorderemo tutti questa giornata. La Pianese verrà qua con il nostro stesso obiettivo, le motivazioni non mancheranno né a noi, né a loro. Dovremo concedere il meno possibile, limitare gli errori. Non siamo una gara di poter gestire, non dobbiamo pensare alla possibilità del doppio risultato, dovremo vendere cara la pelle".

A.G.