Pianese, alla fine un punto guadagnato. Gara di carattere nonostante le assenze

Contro il Bra risultato altalenante; alla ripresa da valutare le condizioni degli infortunati, nel mirino il Ravenna secondo in classifica

di Redazione Sport
20 ottobre 2025
Bellini in azione contro il Bra

È stata una partita aperta, Pianese-Bra, una partita in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con tanta intensità e tante occasioni create. Proprio per questo, probabilmente, il punto conquistato non ha accontentato né l’una, né l’altra, convinte entrambe di poter trovare la zampata da tre punti. A recriminare di più sono comunque state le zebrette che hanno condotto una prova di grande carattere.

Dopo il vantaggio di Coccia, infatti, i piemontesi sono riusciti a rimettere in piedi il risultato e, successivamente, a concretizzare il sorpasso. Ma, grazie al rigore trasformato da Bertini, la Pianese è riuscita a recuperare chiudendo il primo tempo, sul risultato di 2-2. Punteggio su cui è terminata anche la partita. A conquistare il rigore, è stato Bellini – che si sta confermando sempre di più un’arma preziosissima all’arco di mister Birindelli –, bravissimo a recuperare palla a venti metri dalla porta e a volare verso l’area, costringendo Franzini al fallo. Ercolani, scontata la lunga squalifica, si è ripreso il proprio posto nel pacchetto arretrato.

Nell’analisi della partita non va dimenticato che, anche stavolta, il tecnico bianconero ha dovuto rinunciare a una lunga lista di effettivi, Amey, Ongaro, Peli e Sodero: tanti giocatori, come ha sottolineato mister Brindelli, stanno pagando un po’ la fatica, non avendo mai potuto tirare il fiato, viste le assenze. Non a caso il tecnico ha parlato di "punto guadagnato".

Le condizioni degli infortunati saranno valutate alla ripresa degli allenamenti: Peli e Sodero sono sulla via del rientro, mentre per Amey e Ongaro i tempi di recupero sono più lunghi. L’appuntamento è per questo pomeriggio: nel mirino di Simeoni e compagni il Ravenna, seconda forza del girone, che pesterà l’erba del Franchi domenica alle 17,30.

I romagnoli, ieri pomeriggio, nel big match della 10ma giornata, sono stati sconfitti 0-3 dall’Arezzo che adesso guida in solitaria, con 27 punti (9 vittorie), la graduatoria del girone B.

Si sono disputate ieri anche altre tre partite del turno: Campobasso-Ternana, terminata 0-1, Rimini-Juventus Next Gen, 0-2, e Pineto-Perugia 3-0: per gli umbri settima sconfitta consecutiva e penultimo posto, davanti soltanto al penalizzato Rimini. A chiudere il turno, questa sera alle 20,30, saranno i match Carpi-Ascoli e Pontedera-Vis Pesaro.

