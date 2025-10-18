Pianese all’attacco: operazione Bra. Birindelli: "Avversario pericoloso"

Operazione Bra: la Pianese è pronta a scendere in campo per compiere un altro passo avanti nel proprio cammino, dopo l’inciampo di Guidonia, e regalare ai propri tifosi un’altra gioia. A fare un passo indietro è invece il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto), che, nel presentare la gara di oggi pomeriggio (al Comunale fischio di inizio alle 17,30) torna alla trasferta della scorsa settimana.

"La squadra veniva da un periodo di partite faticose – le sue parole –, viste anche le tante indisponibilità. Devo quindi ringraziare i ragazzi, perché chi ha giocato lo ha fatto con qualche energia in meno e si è visto. Per sessanta minuti abbiamo tenuto bene il campo, rimanendo compatti tra i reparti. Nel primo tempo le occasioni migliori per andare in vantaggio le abbiamo avute noi, e faccio ancora fatica a comprendere i motivi per cui sia stato annullato il gol di Gorelli. Loro hanno avuto due-tre chance, alcune concesse da nostri errori, ma non possiamo permetterci di subire un gol in netta superiorità numerica come contro il Livorno: su queste situazioni, pertanto, bisogna migliorare. Questa settimana ci è servita per ricompattarci a livello di gruppo".

Il Bra arriverà al Comunale a caccia di punti. Birindelli chiede ai suoi ragazzi concentrazione. "Non dobbiamo farci condizionare dai punti che hanno in classifica – dice il mister –, perché è una squadra che gioca, che ha un’identità precisa e che è brava a non dare riferimenti. Non si abbassa mai perché ha coraggio, ti viene a prendere con veemenza togliendoti anche il primo palleggio e puntando ad una riconquista alta del pallone per poi sfruttare le qualità dei loro giocatori offensivi, come Baldini, Sinani, Di Biase e Pautassi. Un’avversaria ostica da prendere con le molle".

"Come abbiamo visto fino ad oggi, di gare facili non ce ne sono – aggiunge l’allenatore delle zebrette –. Le prime tre della classifica hanno forse dimostrato qualcosa in più, ma le altre partite possono finire con qualsiasi risultato. Giochiamo in casa pertanto ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico. I ragazzi si sono preparati bene, servirà coraggio per fare una partita un po’ più offensiva e propositiva, nella speranza che stavolta ci possa assistere una condizione fisica migliore".

"Intanto – conclude l’allenatore della Pianese – fellabbiamo recuperato Ercolani, di rientro dalla squalifica, e anche Sodero e Peli stanno meglio. In generale ci siamo allenati bene siamo pronti per affrontare questa partita complicata".