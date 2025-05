Pianese, appuntamento con la storia. Sfida contro la corazzata Pescara

La Pianese è chiamata a un nuovo appuntamento con la storia: le zebrette, battuto il Pineto, questa sera alle 20, scenderanno in campo per la loro seconda partita dei play off. Lo faranno allo stadio Adriatico, contro la corazzata Pescara, al debutto agli spareggi. "Non abbiamo avuto tempo di preparare la partita – ha detto l’allenatore bianconero Alessandro Formisano –, ma ne abbiamo avuto per ricaricare le energie mentali e le motivazioni. Questa, alla fine, è una gara che si prepara da sola. Non dobbiamo pensare che loro hanno avuto più giorni di riposo di noi, ci faremo trovare pronti con grande orgoglio e grande forza di volontà".

"Le insidie dell’incontro di oggi – ha proseguito il mister –, sono tutte nella qualità dei giocatori biancocelesti e nel numero degli uomini che mister Baldini ha a disposizione, nell’arco dei novanta minuti: avere tante forze fresche sarà un punto a loro favore. Il Pescara è una squadra che ha una grossa identità, che ha una grossa volontà di imporre il proprio gioco. Soprattutto in un play off di Serie C che mette in palio la cadetteria, obiettivo dichiarato dei nostri avversari". Ma anche la Pianese ha le sue carte da giocare e il suo cassetto da tenere chiuso. "Vogliamo continuare a sognare – le parole di Formisano –: siamo una matricola arrivata fin qui senza un faro puntato addosso. Non abbiamo grandissime pretese, abbiamo già gettato il cuore oltre l’ostacolo, e questo potrebbe essere un nostro punto di forza". "Per me quella con il Pineto era una sorta di vera finale – ha aggiunto –, una finale che doveva chiudere il cerchio di una stagione meravigliosa. Volevamo dimostrare che la Pianese non era la Cenerentola del campionato. Quello che arriverà oltre sarà tutto di guadagnato. Quello che succederà non avrà nessuna logica, non sarà niente di razionale".

Dopo la vittoria di domenica (possibile vedere stasera in campo la stessa formazione, con Polidori e Mastropietro che scalpitano) anche se il mister ha parlato alla sua squadra. "Ai ragazzi ho detto una sola parola – ha chiuso il tecnico delle zebrette –, che ripeterò all’infinito: grazie. Grazie, perché hanno dato tutto senza retro-pensieri, senza una costruzione artificiale di un’idea di squadra. Siamo stati squadra vera, nei valori, nei rapporti, nella sincerità e nel lavoro". Grandi le motivazioni in casa Pescara. "Vinceremo i play off e non voglio sembrare arrogante – ha dichiarato Silvio Baldini –. La squadra sta molto bene. Se Formisano dice che è uno svantaggio avere due risultati su tre, dateli sempre a me: giocheremo come se stessimo sotto 2-0. Del var sono contento".