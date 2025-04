Pianese-Arezzo 2-3: Sconfitta casalinga per la Pianese, ora i playoff contro il Pineto

PIANESE 2 AREZZO 3

PIANESE (3-4-1-2) Boer; Ercolani, Indragoli (26’st Pacciardi), Masetti (1’st Polidori); Da Pozzo, Simeoni, Colombo, Chesti (36’st Falleni); Mastropietro (1’st Proietto); Bacchin, Mignani. Allenatore Formisano.

AREZZO (4-3-3) Trombini; Montini, Gilli, Gigli, Coccia (24’st Bigi); Chierico, Guccione (1’st Santoro), Dezi (16’st Damiani); Pattarello, Ravasio (39’st Ogunseye), Tavernelli (39’st Capello). Allenatore Bucchi.

Arbitro: Totaro di Lecce (Andreano-Lo Calio).

Reti: 18’pt Chierico, 28’pt Coccia, 34’ pt e 45’pt (rig.) Mignani, 48’st Pattarello.

Note: Ammoniti: Masetti, Guccione, Mastropietro, Polidori, Santoro, Chesti, Gigli. Spettatori 1156.

PIANCASTAGNAIO – Si chiude con un ko casalingo contro l’Arezzo la regular season della Pianese che, giunta ottava, sfiderà il Pineto domenica prossima in Abruzzo (gara secca) per il primo turno playoff. Il primo squillo aretino arriva al 3’, con Montini che calcia sulla ribattuta della difesa, ma va alto. Le zebrette provano a prendere il controllo e a imporre il ritmo, ma a sbloccare la gara è l’Arezzo al 18’: Tavernelli mette al centro un cross che Chierico devia di tacco in porta. Il raddoppio amaranto arriva al 28’: Pattarello dà il via a un’azione ben orchestrata che porta Chierico a servire in profondità Coccia, il quale, a tu per tu con Boer, non sbaglia. Non si fa attendere la risposta amiatina, che al 34’ dimezza lo svantaggio con Mignani: Bacchin si libera bene sulla sinistra e mette al centro un pallone sul quale si fionda il bomber bianconero, che al volo disegna un pallonetto elegantissimo. Al 45’ torna tutto in parità: Montini atterra Bacchin in area. Dagli undici metri si Mignani fa 2-2 e 18 in campionato. Al rientro dagli spogliatoi è subito la Pianese a provarci, ma il tiro di capitan Simeoni termina alto. Al 23’ è Santoro a calciare dal limite dell’area di rigore, costringendo Boer a un intervento prodigioso. Sul corner del 38’ è Pacciardi a svettare di testa, ma Gigli salva sulla linea. In pieno recupero la rete del successo aretino: Pattarello riceve palla in area, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo regalando i tre punti ai suoi.