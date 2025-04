Arezzo, vittoria e sorrisi in trasferta. Ora i playoff, testa al Gubbio

Piancastagnaio, 27 aprile 2025 – Pattarello fa diciotto, l'Arezzo chiude il campionato con una vittoria e domenica 4 maggio sfiderà il Gubbio, al Comunale, nel primo turno playoff. Contro la Pianese decide l'ennesima rete, in pieno recupero, del numero 10 che conclude da vice capocannoniere del girone B al pari di Mignani (doppietta) una stagione fin qui da record per lui. Una rete da tre punti, ma ininfluente ai fini della griglia playoff.

Inutile per l'aggancio al quarto posto a causa della vittoria (scontata) del Pescara sul Campobasso. Gli amaranto chiudono, dunque, quinti (a quota 64) e affronteranno gli eugubini in gara secca, con due risultati su tre a disposizione per accedere al secondo turno. Gli altri accoppiamenti del girone B sono Vis Pesaro-Pontedera e Pineto-Pianese.

Sull'Amiata Bucchi, in previsione playoff, aveva risparmiato tutti i titolari diffidati: in panchina Chiosa, Renzi, Righetti e Mawuli. Dall’inizio occasione per Montini, Gigli, Coccia e Chierico. Proprio Montini, dopo appena due minuti, ha sul destro la palla per il vantaggio, ma spreca da ottima posizione. L'Arezzo la sblocca al 18' quando Chierico raccoglie il cross da sinistra di Tavernelli e di tacco insacca alle spalle di De Boer.

Una magia del centrocampista amaranto che porta avanti l’Arezzo. Gli amaranto raddoppiano poco prima della mezz’ora (27’) con una splendida azione corale, avviata e conclusa da Coccia che riceve l’assist di Chierico e firma il 2-0 con un tocco rasoterra sull’uscita del portiere.

La Pianese la riapre poco (33’) dopo quando Mignani, vince il duello fisico con Gilli e supera Trombini con un pallonetto morbido che vale il 17esimo centro stagionale per il centravanti classe 2002.

I padroni di casa completano la rimonta appena prima dell’intervallo quando l’arbitro assegna un rigore molto dubbio per un contatto in area tra Montini e Bacchin. Veementi, ma inutili, le proteste amaranto.

Dal dischetto Mignani fa 2-2 e sale a quota 18 scavalcando Pattarello nella classifica marcatori. Bucchi lascia negli spogliatoi Guccione, ammonito, e affida la regia a Santoro. In previsione degli spareggi entra Damiani per far rifiatare Dezi. Chierico e Santoro ci provano da fuori, nel finale Gilli salva sulla linea. La gara resta in equilibrio fino al minuto 92' quando Pattarello ci mette il suo marchio di fabbrica: sterzata da destra e rasoterra secco sul primo palo. Adesso sotto con i playoff.

Il tabellino

Pianese-Arezzo 2-3

Pianese (3-4-1-2): Boer; Masetti (46’ Polidori), Ercolani, Indragoli (71’ Pacciardi); Da Pozzo, Colombo, Simeoni, Chesti (81’ Falleni); Mastropietro (46’ Proietto); Bacchin, Mignani. Allenatore: Alessandro Formisano. Arezzo (4-3-3): Trombini; Montini, Gilli, Gigli, Coccia (68’ Bigi); Chierico, Guccione (46’ Santoro), Dezi (61’ Damiani); Pattarello, Ravasio (84’ Ogunseye), Tavernelli (84’ Capello). Allenatore: Cristian Bucchi. Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce (Andreano-Lo Calio/Spagnoli). Reti: pt 18’ Chierico, 28’ Coccia, 34’ Mignani, 45’ rig. Mignani, 93’ Pattarello. Note: spettatori 1000 circa. Angoli 4-1. Ammoniti Masetti, Mastropietro, Polidori, Chesti, Guccione, Santoro, Damiani. Recuperi: 2’ + 4’.