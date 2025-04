Pianese-Arezzo: Obiettivo Settima Posizione e Biglietti Disponibili

Dopo la sconfitta di Terni, la Pianese guarda avanti, all’atto finale della stagione regolare: domenica, al Comunale, arriverà l’Arezzo (start alle 16,30). L’obiettivo, già messa al sicuro la qualificazione ai play off, è raggiungere la settima posizione, con la possibilità di disputare il primo turno degli spareggi in casa (necessaria una vittoria e un risultato favorevole da Rimini-Pineto). Ma l’obiettivo è anche di arrivare alla post season nella miglior condizione possibile, considerando i vari acciacchi dell’ultimo periodo (Nicoli ieri ha svolto lavoro differenziato, unico indisponibile Frey). La società ha intanto reso noto che sono in vendita i biglietti per assistere a Pianese-Arezzo. I tagliandi saranno disponibili fino al giorno della gara e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. Di seguito i prezzi, esclusa la prevendita. Tribuna d’onore: 30 euro. Tribuna: 15 euro. Tribuna ridotto under 14: 5 euro. Tribuna ridotto under 18 e over 65: 10 euro.