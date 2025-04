Pianese-Arezzo, ultima fatica prima dei play-off. Formisano: "Vogliamo giocare una grande gara"

Sta per calare il sipario sulla stagione (regolare) 2024/2025 della Pianese: questo pomeriggio al Comunale, contro l’Arezzo (calcio di inizio alle 16,30), andrà in scena l’atto finale, con le zebrette già certe dei play off e la voglia di chiudere con il sorriso un campionato che, in ogni caso, rimarrà una pagina indelebile della storia bianconera. "Oggi vogliamo offrire la miglior prestazione possibile – dice l’allenatore delle zebrette, Alessandro Formisano – senza guardare agli altri campi. Sappiamo che i nostri avversari sono molto forti, hanno ottime individualità, sono ben allenati e propongono un’idea di calcio davvero piacevole. Per me sarà molto bello trovarmi di fronte a un grande allenatore come Cristian Bucchi. Arriviamo alla sfida forti di una prestazione importante, fatta di equilibrio, intensità e voglia di giocarcela contro una squadra di categoria superiore, come la Ternana". L’obiettivo di Simeoni e compagni è agganciare la settima posizione, risultato che consentirebbe loro di disputare il primo turno degli spareggi a Piancastagnaio: servirà una vittoria e un contemporaneo ko del Pineto a Rimini. L’Arezzo, dall’altra parte, può ancora ambire al quarto posto, purché vinca al Comunale e il Pescara perda in casa. "È meraviglioso essere ai play off – afferma il tecnico bianconero –: davvero qualcosa di cui andare fieri. Con il gruppo ne parliamo spesso, di quanto sarà bello ricordare questa avventura un giorno. Siamo riusciti a coltivare questo sogno e adesso vogliamo viverlo e goderne con la giusta leggerezza". "A Piancastagnaio ho trovato serenità – aggiunge il mister –, una visione a lungo termine e tanta voglia di crescere. Lo dimostrano anche i risultati ottenuti prima del mio arrivo. Migliorare quanto fatto nel girone d’andata era davvero difficile, anche considerando i cambiamenti nella rosa. Invece ho trovato ragazzi che hanno dato tutto e che sono cresciuti in maniera esponenziale. Siamo cresciuti insieme. Il resto, come si suol dire, è storia, e noi ce la godiamo". A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gabriele Totaro della sezione di Lecce, coadiuvato da Vincenzo Andreano della sezione di Foggia e Doriana Isidora Lo Calio della sezione di Seregno; quarto ufficiale Simone Spagnoli della sezione di Tivoli.