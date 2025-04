Pianese beffata dall'Arezzo, ma pronta per i playoff di Serie B

E’ uscita stremata dal campo, la Pianese, beffata, proprio all’ultimo respiro dall’Arezzo. Un’altra grande prestazione, quella centrata dalle zebrette, che il tecnico bianconero, Alessandro Formisano, non ha potuto che applaudire. "In questo momento c’è tantissima rabbia – le sue parole –, una rabbia che però sfocia nel positivo. È venuto fuori un risultato che non è agiusto, per quello che ha espresso la squadra. La rabbia lascia però il posto alla consapevolezza che i ragazzi hanno dimostrato in tutto il campionato di potersela giocare in qualsiasi condizione e contro ogni avversario. Questa è la gioia più grande per un allenatore come me che punta a una crescita costante. Vedere una simile reazione, andare a un passo dalla vittoria dopo essere andati in svantaggio di due reti è una grande soddisfazione. Questo deve lanciarci al prossimo appuntamento".

Prossimo appuntamento domenica con Simeoni & C. che affronteranno per la prima volta nella loro storia i playoff per salire in Serie B. "Credo che oggi sia stato il punto più alto della società e della tifoseria – afferma Formisano –. I ragazzi hanno dato tutto e lo faranno anche ai play off indipendentemente dal risultato finale. Usciamo con grande orgoglio perché è stata una vera partita da playoff".