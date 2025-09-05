Pianese, bilancio di Cangi: "Abbiamo cambiato tanto"

Il mercato e le prime due giornate di campionato sono state al centro della consueta conferenza stampa post gong sulle strategie del ds della Pianese Francesco Cangi. "E’ iniziato il campionato da poco ma in realtà siamo al lavoro da tempo – le parole del dirigente bianconero –. Abbiamo analizzato le prime due gare: ad Ascoli abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra molto forte, mentre contro il Carpi abbiamo avuto più difficoltà. E’ stata una gara equilibrata e decisa da una palla inattiva, peccato ma guardiamo avanti".

L’avvio con 1 punto non preoccupa Cangi. "Ci sta con 16 giocatori cambiati che ci voglia più tempo – ammette – ci vuole pazienza, anche perché abbiamo cambiato lo staff tecnico. Dobbiamo quindi restare uniti e pensare solo al campo iniziando a mettere in pratica ciò che chiede il mister".

Impossibile, parlando di mercato, non citare qualche addio illustre. "Abbiamo perso tanti gol con le cessioni di Mignani e Mastropietro, è ovvio. Adesso giochiamo con due attaccanti vicini e abbiamo cercato calciatori con caratteristiche per giocare con due punte vere. Il mercato non è stato facile ma siamo contenti di quello che abbiamo trovato come Ongaro che ha caratteristiche importanti e siamo stati contenti di inserirlo nella trattativa per Nicoli col Trapani. Poi dopo l’addio di Mignani abbiamo cercato un sostituto puro che abbiamo individuato in Fabrizi. Lo scorso anno non ha fatto molti gol ma l’anno prima a Latina aveva fatto bene. Abbiamo comunque attaccanti come Bellini, Balde e Peli che possono far variare il 3-5-2 in un 3-4-2-1 se il mister lo riterrà opportuno". E ancora: "Il mercato aperto troppo a lungo? Per me si, è sempre più complicato giocare gare ufficiali con le trattative in corso. Difficile lavorare bene e creare identità forte subito. A mio parere sarebbe meglio chiuderlo prima dell’inizio dei campionato ma o che non è facile".

Poi sul caso che rischia di compromettere il girone B. "Rimini? Dispiace vederlo in questa situazione – dice Cangi a proposito –. E’ una situazione nota da tempo. Auguro al Rimini di risolvere i problemi prima possibile per un campionato regolare ed evitare i casi Turris e Taranto dello scorso anno. In caso contrario, vedremo come la Lega gestirà la situazione: vanno in ogni caso trovate delle soluzioni con controlli più accurati".

Poi su un eventuale innesto attingendo dagli svincolati. "Noi abbiamo un paio di posti in rosa ma pensiamo di essere completi a ora. Vedremo strada facendo e valuteremo se è il caso di intervenire". Infine sulla gara di domani. "La Torres è una buona squadra che gioca in maniera simile a noi – conclude – proveremo a metterla in difficoltà".

