Pianese, Birindelli esulta: "Grande emozione. Prima vittoria da allenatore professionista"

Sul campo della Torres, la Pianese ha centrato il suo primo successo stagionale. Per la soddisfazione dell’allenatore bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto). "I ragazzi – ha esordito il tecnico – si meritavano questa vittoria per il percorso che stanno portando avanti. Sapevamo di dover fare qualcosa in più dopo la partita con il Carpi e questo si è visto dal primo minuto, anche in parità numerica la squadra che meritava era la Pianese. Non nascondo che l’emozione è tanta, essendo questa la mia prima vittoria da allenatore professionista, ma la gioia è soprattutto per i tre punti".

"Sono i particolari che fanno la differenza – ha aggiunto il mister delle zebrette, soffermandosi sulle due reti costruite da calcio piazzato –, specialmente in un campionato come la Serie C. Domenica scorsa il Carpi è stato più bravo, oggi invece, sia chi doveva battere i calci piazzati che chi doveva attaccare gli spazi ha fatto benissimo".

Durante la gara si è rivelata di grande importanza la chiamata all’fvs che ha portato il direttore di gara a estrarre il secondo giallo a Brentan. "C’è stata questa situazione che a noi sembrava quasi da rosso, l’arbitro invece non aveva neanche ammonito – ha commentato Birindelli –. Sapendo che il giocatore della Torres era gravato di un giallo abbiamo valutato questa opportunità ed è andata bene. Dopo siamo stati bravi a non cadere in provocazioni, la squadra ha dimostrato maturità anche sotto l’aspetto della gestione emotiva della partita".

"Ora – ha poi concluso il tecnico bianconero – si riparte come eravamo ripartiti lunedì, dopo la sconfitta. Questi tre punti devono essere un tassello importante, ma come avevo detto la settimana scorsa serve equilibrio. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, quello che dobbiamo fare è affrontare una partita dopo l’altra con l’atteggiamento giusto".