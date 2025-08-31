Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Zagnoni gela la Pianese e regala tre punti al Carpi

Zagnoni gela la Pianese e regala tre punti al Carpi

Una rete del difensore emiliano nel finale del primo tempo condanna le zebrette al ko casalingo

di GUIDO DE LEO
31 agosto 2025
Prima partita in casa del 2025 / 2026 amara per la Pianese, che perde in casa contro il Carpi

Prima partita in casa del 2025 / 2026 amara per la Pianese, che perde in casa contro il Carpi

XWhatsAppPrint

Piancastagnaio, 31 agosto 2025 – Esordio sfortunato al Comunale per la Pianese che cede a un Carpi ordinato e cinico. A decidere la sfida è la rocambolesca rete di Zagnoni, arrivata nel finale del primo tempo. Primo tiro nello specchio della porta firmato da Forte per gli ospiti, dopo neanche 2’, ma Bertini è sicuro.

Occasione importante per i padroni di casa all’8’, quando una bella triangolazione manda Sussi al cross, ma Tirelli non riesce a impattare bene la sfera. Torna a farsi vedere dalle parti di Sorzi la Pianese intorno alla mezz’ora, ma i tentativi sono puntualmente sventati dalla retroguardia biancorossa.

Bella parabola di Marco Bertini al 36’, che insidia l’estremo difensore emiliano, bravo comunque a smanacciare e ad allontanare la minaccia. A sbloccare la gara è Zagnoni al 44’: sul traversone tagliato di Cortesi il difensore carpigiano colpisce in area e sul secondo palo batte Bertini. Nella ripresa parte forte la squadra di casa, ma il bel controllo in area di Fabrizi non porta a nulla. La Pianese continua a spingere e, pur trovandosi spesso in proiezione offensiva, non riesce a trovare il varco giusto.

La formazione di Piancastagnaio continua a proporre gioco: al 26’ Bellini serve Sussi, la cui conclusione viene respinta dalla difesa. Al 31’ è lo stesso Bellini a rendersi pericoloso con un gran controllo, ma Lombardi riesce a murare il tiro per ben due volte. Nel finale gli amiatini si riversano in avanti in un vero e proprio arrembaggio, ma il Carpi si difende con ordine. Viste le interruzioni, i cambi, e ben due interventi dell’FVS Cerea concede 8 minuti di recupero ma la Pianese non riesce a trovare il pari. Al 97’ è Simeoni che si trova sul destro, dopo la bella spizzata di Amey, il pallone del possibile pareggio, ma la conclusione è larga.

Il tabellino 

Pianese Carpi 0-1 PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Amey, Masetti, Chesti (1’st Gorelli); Sussi (36’st Vigiani), Simeone, Bertini M., Tirelli (1’st Martey), Coccia (20’st Bellini); Proietto, Fabrizi (36’st Ongaro). Panchina: Filippis, Zambuto, Balde, Peli, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani, Martey. Allenatore Birindelli. CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Lombardi; Cecotti (43’st Verza), Amayah (10’st Figoli), Rosetti (43’st Panelli), Rigo; Cortesi (34’st Casarini), Forte (10’st Stanzani); Gerbi. Panchina: Scacchetti, Perta, Sall, Toure, Pitti, Arcopinto. Pietra. Allenatore Cassani. Arbitro: Cerea di Bergamo (Cozzuto – Scarpati). Reti: 44’pt Zagnoni. Ammoniti: Cortesi, Masetti. Recuperi: 2 e 8.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su