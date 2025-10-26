Pianese contro Ravenna. ‘Ricetta’ Birindelli: "Restiamo compatti e togliamo loro gli spazi"

Come dice il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto), il Ravenna, che questo pomeriggio, con inizio alle 17,30, pesterà l’erba del Comunale "non ha bisogno di presentazioni, i numeri parlano chiaro". I romagnoli, al momento secondi con gli stessi punti dell’Ascoli, stanno disputando un campionato da protagonisti e dopo l’ultima sconfitta, con la capolista Arezzo, vorranno riprendere subito a macinare terreno. "Al Ravenna piace giocare e portare tanti giocatori sopra la linea della palla in zona d’attacco – ha spiegato il mister – non a caso ha il terzo migliore attacco del girone dopo Ascoli e Arezzo. E’ una squadra dinamica e aggressiva: dovremo stare attenti a contenerli. Come sempre accade contro queste avversarie, diventa fondamentale rimanere compatti e riuscire a togliere spazi, per poi sfruttare a nostra volta quelli che ci verranno concessi. Sono sicuro che sarà una bella giornata di calcio". "Per me – ha proseguito – sarà bello poter ritrovare Marco Marchionni, sicuramente lo saluterò con grande affetto perché è stato un compagno sincero. Oltre che un ottimo allenatore, come sta dimostrando di essere nel suo percorso, è una persona vera". L’obiettivo della Pianese, in questo che sarà il primo incrocio ufficiale tra le due formazioni, è conquistare un altro buon risultato interno, consolidare la propria posizione di classifica, dando ancora più valore al 2-2 con il Bra. "La squadra sa di affrontare un avversario importante e mettersi in competizione è una grande motivazione – ha detto il tecnico –. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Una vittoria, poi, fa vivere meglio la settimana e il lavoro quotidiano. Con il Bra potevamo e volevamo fare di più, ma c’è stato un calo fisiologico figlio dell’importante tour de force a cui sono stati sottoposti alcuni giocatori nell’ultimo periodo. Tuttavia potevamo gestire meglio la partita. Bisogna ritrovare compattezza, soprattutto quando lo stato fisico non ci permette di fare una partita più aggressiva, oltre che un po’ di convinzione e di lucidità quando abbiamo palla. Oggi vorrei rivedere lo spirito battagliero che ci ha contraddistinto prima delle ultime due uscite". "Anche questa settimana – ha chiuso Birindelli – i ragazzi si sono allenati bene e speriamo di recuperare qualche elemento. A Ongaro facciamo i migliori auguri di pronta guarigione".

Ad arbitrare Pianese-Ravenna sarà Francesco Burlando di Genova, assistito da Daniele Antonicelli di Milano e Bruno Galigani di Sondrio; quarto uomo Leonardo Leorsini di Terni, operatore Fvs Luca Granata di Viterbo.