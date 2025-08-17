Pianese, Coppa amara. Eliminata dal Giugliano

GIUGLIANO 4 PIANESE 1

GIUGLIANO: Bolletta; Njambe, D’Avino, Esposito, Laezza, Caldore, Prezioso, La Vardera, Peluso, D’Agostino, Nepi. Panchina: Antignani, La Rocca, Zammarini, Minelli, Prado, Borello, Genovese, Minei, Forciniti, Balde, Acampa. Allenatore Colavitto.

PIANESE: Bertini T.; Simeoni, Bellini, Ercolani, Chesti, Sussi, Vigiani, Bertini M., Proietto, Masetti, Martey. Panchina: Porciatti, Zambuto, Tirelli, Chiavarino, Spinosa, Batereanu, Bigiarini, Jasharowski, Corti, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido (Fumarulo-Cantatore).

Reti: 14’pt Nepi, 15’st Njambe, 32’st Bertini M., 41’st Balde, 46’ Prado.

Ammoniti: Peluso, Forciniti.

GIUGLIANO - Sconfitta ed eliminazione per la Pianese in Coppa Italia a cospetto di un Giugliano molto cinico. A passare in vantaggio sono stati i campani che al 14’ sfruttano un’indecisione della retroguardia bianconera e con Nepi fanno 1-0. La risposta della Pianese arriva al 30’ quando Bertini da calcio piazzato fa partire un tiro dai trenta metri, ma Bolletta fa sua la sfera. Nelle zebrette il più pericoloso è ancora Bertini, che ci riprova in chiusura di prima frazione con un mancino dal limite dell’area che si spegne a lato di poco. Il suo omonimo Tommaso si supera invece qualche minuto più tardi ribattendo un tiro ravvicinato di marca gialloblu. L’ultima occasione della prima frazione è però della Pianese: nel minuto di recupero Bellini calamita un cross ma il suo colpo di testa termina a lato.

Nella ripresa la Pianese rientra con convinzione e al 10’ va subito vicina al pari: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Sussi si avventa sulla sfera e dopo una serie di rimpalli calcia da dentro l’area, colpendo il palo alla sinistra di Bolletta. Il Giugliano però si dimostra cinico e raddoppia: il cross di Forciniti è impattato da Njambe che di piede manda alle spalle di Tommaso Bertini, 2-0. I ragazzi di Birindelli tentano la risposta e in più circostanze si avvicinano alla rete, che arriva al 32’: è Bertini che entra in area e dopo aver evitato un paio di avversari calcia battendo il portiere campano. Le speranze bianconere si spengono però a pochi istanti dal novantesimo: prima Balde poi Prado chiudono i giochi.