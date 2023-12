Pianese in campo , mister Prosperi suona la carica: "Concentrazione per la sfida contro l’Orvietana"

"La Pianese è un’imbucata alla festa, ma è prima meritatamente" ha detto il tecnico Fabio Prosperi. E, prime, le zebrette vogliono rimanereci. I numeri, del resto, sono da capolista: i bianconeri sono incappati in una sola sconfitta in 13 gare, a Gavorrano, hanno segnato 29 reti che significano miglior attacco del girone, 10 le vittorie, 5 in casa, 5 in trasferta. E se al Comunale la Pianese non ha mai perso, l’Orvietana, che oggi alle 14,30 ne pesterà l’erba, non ha ancora mai colto una vittoria esterna (2 pareggi e 4 sconfitte). Tutto facile? Assolutamente no. Quella biancorossa è squadra di categoria, con buone individualità. E Prosperi è il primo a sottolinearlo: "Abbiamo preparato la partita al meglio, come tutte le altre – ha affermato –. L’Orvietana la conosciamo: ha giovani molto interessanti e uomini di esperienza che giocano in Serie D da tanto e che sanno gestire anche le partite più complicate. Ci aspettiamo una sfida difficile, siamo concentrati: la trasferta di Grosseto, chee, a prescindere dal risultato, ci ha dato risposte e conferme, l’abbiamo già archiviata". Come si presenta all’appuntamento la Pianese dal punto di vista fisico? "In questa settimana abbiamo lavorato in maniera molto intensa – ha spiegato Prosperi –, perché tra poco andremo ad affrontare tre partite consecutive e non ci potremo allenare molto, ci sarà la sosta... La squadra sta abbastanza bene". "Il nostro percorso è stato fin qui ottimo ma non è finito – ha aggiunto il mister –, ci sono ancora tante partite da giocare, abbiamo tanti mesi davanti, quindi dobbiamo continuare a battere il chiodo e proseguire il cammino come abbiamo fatto fino a oggi". Per la partita di oggi il tecnico avrà l’intera rosa a disposizione, Morgantini è rientrato dalla squalifica. In campo in bianconero ci saranno tre ex: hanno giocato nell’Orvietana Guglielmo Mignani, capocannoniere del girone con 9 centri, Alagia, autore del gol pareggio di domenica scorsa a Grosseto e Proietto. In casa biancorossa rientreranno Manoni, Fabri e forse Gomes, gli squalificati sono Orchi e Greco. Ad arbitrare Pianese-Orvietana sarà Dario Acquafredda di Molfetta, assistenti Gennaro Apollaro di Rimini e Claudiu Fecheta di Faenza.