Pianese in casa. Arriva la Lucchese. Formisano: "Vale tanto per noi e loro"

Sarà il derby toscano tra Pianese e Lucchese a occupare il fine settimana dello stadio Comunale di Piancastagnaio. La formazione amiatina, reduce dalla sconfitta ligure contro la capolista Virtus Entella, dovrà infatti fare i conti con i rossoneri, a loro volta impegnati nella corsa salvezza. Le pantere, che nelle ultime settimane hanno cambiato molto, arrivano sulle ali dell’entusiasmo dopo il 2-1 inifilato all’Ascoli. A fischiare il calcio d’inizio, in programma alle 17,30 di oggi sarà Simone Gavini di Aprilia, coadiuvato da Giovanni Boato (Padova) e Thomas Storgato (Castelfranco Veneto).

"Veniamo da una buona prestazione contro la squadra più forte del momento. Abbiamo tenuto bene il campo, con grande ordine, contro una squadra superiore per forza e ampiezza della rosa". Parte dal 2-0 di Chiavari mister Alessandro Formisano (nella foto) per parlare del momento dei suoi, in fase di presentazione della gara. "Nella parte centrale del secondo tempo siamo riusciti a prendere campo e sembrava potessimo anche riaffacciarci nella metà campo avversaria. Dopodiché, i loro cambi sono risultati decisivi e hanno determinato l’inerzia della gara. Quando poi l’Entella ha raddoppiato, pensare di rimontare era davvero complicato".

Il mister prosegue poi con una digressione sul mercato ormai agli sgoccioli. "Il calciomercato sta finendo e direi meno male. Questo periodo è sempre caotico e foriero di incertezze. Come detto altre volte, noi siamo fortunati perché siamo in un contesto sano da questo punto di vista. In ogni caso, tra una settimana sapremo quale sarà il gruppo definitivo che lotterà per tutti gli obiettivi".

"Questo è un momento cruciale della stagione – conclude Formisano parlando della Lucchese – e noi vogliamo vivere nel modo giusto anche questo impegno. Ogni partita, ora, ha un valore, indipendentemente dagli obiettivi, ma non dobbiamo neanche nasconderci. Sappiamo che è una gara che vale tanto, sia per noi che per loro. Probabilmente è un incrocio che rappresenta un pezzettino del nostro obiettivo stagionale. I ragazzi lo sanno e li ho visti già proiettati alla gara con il giusto animo".

Nel 3-5-2 bianconero potrebbe tornare dal 1’ Mastropietro mentre Odjer potrebbe partire dalla panchina.