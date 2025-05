Pianese inarrestabile: battuto il Pineto, ora sfida decisiva contro il Pescara nei play off

Una stagione eccezionale, sulla quale la Pianese non vuole mettere i titoli di coda: battuto il Pineto, al debutto nei play off, la storia del club bianconero farà di nuovo tappa all’Adriatico di Pescara (calcio di inizio alle 20), in un’altra partita da dentro o fuori in cui le zebrette, per accedere alla fase nazionale degli spareggi, avranno una sola possibilità, vincere (in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si qualificherà la squadra meglio classificata al termine della regular season).

Sfida complicata, per Simeoni e compagni, contro una delle corazzate del girone, ma che in campionato hanno dimostrato di poter battere: se all’andata, in Abruzzo, (c’era ancora Prosperi in panchina) finì 2-1 (Mignani, Ferraris e autorete di Pacciardi), al ritorno il Comunale potè festeggiare la vittoria bianconera (Mignani, ancora, Proietto, Bentivegna, Dagasso, Frey).

"Ci approcceremo alla sfida con umiltà – ha detto Federico Marchesi (nella foto), match winner al Pavone-Mariani –, sapendo quello che dobbiamo fare. Ce la giocheremo come abbiamo fatto contro il Pineto. Sono molto contento per il gol, una soddisfazione personale, ma soprattutto di squadra, nella prima, storica, partecipazione della Pianese ai play off di Serie C, un traguardo di cui siamo tutti orgogliosi. Siamo scesi in campo per giocarcela e per vincere e ci siamo riusciti. Un successo arrivato grazie alla forza del gruppo, un gruppo fantastico che a gennaio mi ha accolto benissimo e che sta alla base dei grandi risultati raggiunti".

Sprizza gioia anche il bomber bianconero Guglielmo Mignani. "Sapevamo di avere un solo risultato a disposizione – la sua analisi del successo sul Pineto –: siamo partiti forte ma con intelligenza, dovevamo stare attenti a non prendere gol perché sapevamo che uno saremmo riusciti a farlo. Penso che alla fine il passaggio del turno sia meritato. Dobbiamo essere felicissimi, stiamo facendo un grandissimo campionato; nessuno si sarebbe aspettato che potessimo arrivare ai play off, tantomeno che riuscissimo a passare il primo turno. Adesso dobbiamo concentrarci sul Pescara".

Per la partita dell’Adriatico è iniziata ieri la prevendita dei biglietti. I tagliandi per il settore ospiti (Curva Sud) possono essere acquistati sul circuito CiaoTickets, online e negli esercizi autorizzati. Di seguito il costo dei tagliandi, comprensivo dei diritti di prevendita: intero 14 euro; ridotto (donne, over 60 e under 18) 10 euro. La vendita sarà attiva fino alle 19 di stasera: non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti domani, giorno della partita.