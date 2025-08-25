Pianese, la soddisfazione di Birindelli: "Partita tosta. I miei ragazzi? Bravi"

Un punto prezioso, quello conquistato dalla Pianese al ‘Del Duca’ di Ascoli nell’esordio del campionato di Serie C Sky Wifi sabato sera. Il risultato finale è stato il frutto di una grande prova corale della formazione amiatina, che nel finale è andata anche ad un passo dal centrare la posta piena. Mister Alessandro Birindelli (nella foto qui accanto), nella conferenza stampa post-partita, ha elogiato la prestazione dei suoi partendo però dagli avversari.

"Faccio però prima di tutti i complimenti all’Ascoli che a mio avviso è una squadra di vertice e con giocatori importanti soprattutto dalla metà campo in avanti e con una rosa completa". Poi sulle condizioni in cui è arrivata la Pianese alla prima di campionato. "Va dato merito ai ragazzi per la partita tosta che hanno giocato. Considerando che abbiamo avuto diverse defezioni, purtroppo, devo complimentarmi anche con chi è entrato dalla panchina. I ragazzi entrati nel secondo tempo – spiega il tecnico bianconero – venivano da degli infortuni e avevo bisogno di capire a che punto fossero a livello fisico. In un momento concitato della partita hanno risposto presente e non era scontato. Sono quindi contento".

Forza dell’avversario, entusiasmo dell’ambiente e campo pesante sono stati tre fattori che hanno inciso nell’andamento della sfida. "Forse siamo stati meno puliti sul piano tecnico – aggiunge il tecnico amiatino –, ma il campo appunto non ce lo permetteva. E davanti avevamo un avversario che soprattutto nei primi cinquanta minuti ha tenuto un ritmo notevole. Però non posso che complimentarmi con i ragazzi perché hanno tenuto botta nei momenti di difficoltà e sono riusciti a creare anche diversi presupposti importanti. C’è mancata la ciliegina sulla torta, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto". Bellini ha avuto la palla della vittoria nel finale. "Si, come ho detto sicuramente sarebbe stato bello vincere ma l’analisi della partita va fatta correttamente. La gara è stata ricca di vampate da entrambe le parti e in alcune occasioni e con grande rapidità abbiamo costruito qualcosa di importante".

Infine sugli obiettivi stagionali. "Vogliamo mantenere la categoria che per noi è vitale – conclude l’ex terzino di Empoli e Juventus – la società viene da una annata bellissima come la scorsa ma non dobbiamo pensarci troppo. I ragazzi lavorano dal primo giorno di allenamento come se fossero al primo anno di serie C e l’ambiente ci permette di lavorare molto bene. pensiamo all’obbiettivo da raggiungere partita dopo partita".