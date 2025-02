Nicoli e Mignani lanciano la Pianese, Lucchese battuta 2-0 al Comunale

Piancastagnaio (Siena), 2 febbraio 2025 – Una vittoria di grande valore dalla Pianese che al Comunale supera la Lucchese. A decidere la sfida sono le reti di Nicoli e di Mignani. La prima iniziativa era di marca ospite all’11’, quando Gucher imbecca Magnaghi in area, su cui però è fondamentale Da Pozzo in ripiegamento ad impedirgli di calciare. Due minuti dopo arriva il primo squillo delle zebrette: fa tutto Frey che riceve a sinistra, converge verso il centro e poi dai 25 metri lascia partire un destro a giro tagliatissimo che fa la barba al palo più lontano. Al 18’ si rifà viva la Lucchese, ma il tiro da fuori area di Gemignani termina alto sopra la traverso.

A portarsi in vantaggio è però la Pianese (ieri priva di Odjer, in procinto di passare all’Ascoli) al 24’: su un calcio di punizione di Mastropietro, Nicoli è il più attento a deviare in rete con un colpo di testa su cui Melgrati non può nulla. L’occasione più ghiotta per gli ospiti si materializza al 32’: Antoni si coordina con il mancino su uno spiovente dalla parte opposta, la sua conclusione si stampa sul palo. Nella ripresa la Lucchese tenta subito una sortita in avanti, Gemignani calcia da fuori area trovando però un attento Boer. La Pianese torna a farsi viva 7 minuti dopo, quando Mignani lanciato in contropiede serve a rimorchio Frey, che perde l’equilibrio al momento della conclusione. Il raddoppio è però rimandato di pochi minuti: è sempre Mastropietro ad ispirare con un suggerimento a centro area in direzione di Mignani, che da pochi passi non lascia scampo a Melgrati. Al 26’ zebrette ad un passo dal tris: Mastropietro calcia con il contagiri una punizione dalla destra, solo l’incrocio dei pali nega la rete al numero 10. La Lucchese tenta di riaprire la gara al 34’, ma il colpo di testa di Gasbarro finisce alto di poco. Finisce 2-0.

PIANESE – LUCCHESE 2-0

PIANESE (3-4-2-1) Boer; Polidori (6’ st Ercolani), Indragoli, Masetti; Da Pozzo (38’ st Bacchin), Simeoni, Proietto, Nicoli; Mastropietro (38’st Falleni), Frey (15’ st Colombo); Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Pacciardi, Nardi, Chesti, Spinosa, Barbetti, Pallante. Allenatore Formisano.

LUCCHESE (3-5-2) Melgrati; Sabbione, Fazzi (18’ st Salomaa), Gasbarro; Gemignani, Visconti, Tumbarello, Gucher, Antoni; Magnaghi (30’ st Rizzo), Selvini. Panchina: Coletta, Allegrucci, Frison, Sasanelli, Fedato, Cartano, Giacchino, Gheza. Allenatore Gorgone

Arbitro: Gavini di Aprilia (Boato-Storgato). Reti: 24’pt Nicoli, 20’st Mignani.

Ammoniti: Simeoni, Fazzi, Tumbarello, Boer, Ercolani. Spettatori 703. Recuperi: 0 e 5.