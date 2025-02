Pianese-Lucchese 2-0, solo recriminazioni per i rossoneri

Piancastagnaio (Siena), 2 febbraio 2025 – Il derby tra la Pianese e la Lucchese se lo aggiudica la formazione di casa, che con il minimo sforzo porta a casa i tre punti. Con i rossoneri, che però possono solo recriminare sulle occasioni avute e come al solito non concretizzate.

La Lucchese si presenta a Piancastagnaio con le squalifiche di Saporiti e Catanese, ma con la novità di Melgrati in porta, mentre partono dalla panchina gli ultimi arrivati Rizzo, Salomaa e Gheza. Coppia inedita in attacco formata da Magnaghi e dal giovane Selvini. La Pianese parte aggressiva, ma all’11’ è la Lucchese che ha la prima buona occasione con Gucher che serve Magnaghi, che però non riesce a controllare la palla.

La formazione di casa risponde poco dopo con Frey, ma il suo tiro termina di poco alto. Di nuovo in avanti Gucher al 17’, ma questa volta Boer para. La Pianese passa in vantaggio al 24’ con una punizione battuta da Mastropietro, la palla arriva al centro dell’area dove Nicoli di testa batte Melgrati realizzando il suo primo gol in Lega Pro.

I rossoneri provano subito a tornare in avanti al 28’ con Selvini, che non riesce a dare la giusta forza alla conclusione. Ancora Gucher al 31’ su punizione, mette la palla sul secondo palo dove Magnaghi con un rasoterra, centra la parte interna del palo, con la sfera che poi termina a lato. Termina in attacco la prima frazione la Lucchese, con un calcio d’angolo di Gucher per Magnaghi, che di testa, manda la palla poco a lato. Il secondo tempo inizia con i rossoneri subito in avanti, con Gucher al 1’ che ci prova con un rasoterra, che Boer devia in angolo e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina arriva la conclusione tesa ed angolata di Tumbarello. Al 7’ Selvini, non arriva sul cross sul secondo palo di Antoni, con il portiere di casa battuto. Rossoneri che continuano a macinare occasioni, senza che però la palla voglia entrare in rete.

La Pianese raddoppia al 18’ con Mignani, che è bravo ad infilarsi tra Gucher e Visconti e a battere Melgrati. Poco dopo i padroni di casa hanno l’occasione per segnare il terzo gol, con una punizione di Mastropietro, che centra lo spigolo della porta rossonera. Sabbione al 33’ ci prova di testa, sugli sviluppi di un angolo di Gucher, ma la palla termina alta sopra la traversa di poco. La gara non lascia spazio ad altre occasioni, con i rossoneri che provano a chiudere in avanti, ma ancora una volta si è vista la sterilità offensiva della squadra di Gorgone.

Pianese-Lucchese 2–0

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Polidori (6’ st Ercolani), Masetti, Indragoli, Da Pozzo (37’ st Bacchin), Proietto, Simeoni, Nicoli; Frey (15’ st. Colombo); Mastropietro (37’ st Falleni), Mugnani. (A disp.: Filippis, Reali, Pacciardi, Nardi, Chesti, Spinosa, Barbetti, Pallante). All.: Formisano.

LUCCHESE (3-5-2-): Melgrati; Sabbione, Fazzi (17’ st Salomaa), Gasbarro; Gemignani, Tumbarello, Gucher, Visconti, Antoni; Selvini, Magnaghi (30’ st Rizzo). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Frison, Sasanelli, Fedato, Cartano, Giacchino, Gheza). All.: Gorgone.

Arbitro: Gavini di Aprila.

Reti: 24’ pt Nicoli, 18 st Mignani

Note: angoli 0-5; ammoniti Simeone, Ercolani, Fazzi e Magnaghi; recuperi 0’ pt e 5’ st.