Pianese, massima concentrazione sul Livorno. Chesti: "Due squadre di qualità. Una bella sfida"

Il successo centrato a Perugia, ha portato entusiasmo in casa Pianese. Ma è già acqua passata, le zebrette sono pronte a scendere nuovamente in campo: domani sera (fischio di inizio alle 20,30), sul monte Amiata arriverà il Livorno dell’ex Formisano. L’obiettivo di Simeoni e compagni è conquistare i primi tre punti tra le mura amiche del Comunale. "Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte quelle affrontate finora. Loro hanno grandi qualità, ma anche noi. Si preannuncia una bella sfida" ha così presentato il match, il difensore Francesco Chesti (nella foto). "Al Curi è stata una grande prestazione di squadra – ha affermato il bianconero, riavvolgendo il nastro di qualche giorno –. Sui 90 minuti la prova è stata ottima, ma quel che più conta sono il risultato e la solidità mostrata. Una solidità che nasce non solo dai difensori, ma anche dal lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti. Tutti si sacrificano, e questo ci aiuta tanto. Abbiamo iniziato bene la stagione, ma il cammino è lungo e sappiamo che non dobbiamo fermarci". Il classe 2004 ha ricordato poi l’intervento decisivo su Giardino nel finale di partita. "Aiutare la squadra fa sempre piacere, soprattutto se è determinante ai fini del risultato", le sue parole. Chesti era stato protagonista anche nel turno infrasettimanale, quando ha trovato la sua prima rete con la maglia bianconera. "E’ stata un’emozione grandissima – ha raccontato –. Anche da difensore, ci pensi sempre a quando potrà arrivare quel momento. Segnare da fuori area ha reso tutto ancora più speciale. Mi dispiace soltanto che il gol non sia servito a portare a casa dei punti, ma resta un ricordo bellissimo. Lo avrei voluto dedicare alla mia famiglia, che non mi ha mai fatto mancare il supporto, e ai miei amici, presenti anche martedì scorso. Lo faccio adesso". Il difensore ha poi ripercorso la sua crescita a Piancastagnaio, iniziata nell’estate del 2024. "L’anno scorso è stato più difficile perché era la mia prima volta tra i professionisti – ha chiuso –. In questa stagione, con più fiducia nei miei mezzi e il supporto della società e di mister Birindelli, mi viene tutto più naturale. Giocare in più ruoli non è un peso, anzi: sono felice di poter aiutare la squadra in qualsiasi modo".