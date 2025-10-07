Pianese, nel mirino c’è il Guidonia Montecelio. Gorelli ripensa al Livorno: "Successo importante"

Dopo un meritato weekend di riposo la Pianese, a seguito della bella rimonta nell’anticipo di venerdì sera contro il Livorno dell’ex Formisano, è tornata ieri ad allenarsi. La squadra si è quindi ritrovata ieri pomeriggio per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno, la trasferta di sabato il Guidonia Montecelio (alle 17,30), valevole per la nona giornata di campionato. Il primo appuntamento in gruppo della settimana è stato utile a mister Alessandro Birindelli e al suo staff per focalizzare l’attenzione su quanto di buono fatto e a mettere la lente di ingrandimento sul prossimo avversario. La settimana proseguirà con un altro allenamento pomeridiano nella giornata di oggi, mentre domani le zebrette saranno attese da una doppia seduta. Giovedì nuova sessione al pomeriggio, mentre venerdì mattina ci sarà spazio per la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la partenza per il Lazio. Mancherà ancora il difensore Ercolani, che deve ancora scontare due delle quattro giornate di squalifica rimediate per il rosso contro l’Arezzo. In settimana verrà discusso il ricorso del club e la speranza è che possano essere ridotte almeno di un turno. Chi lo ha sostituito piuttosto bene negli ultimi 180 minuti è stato Matteo Gorelli (nella foto), autore di un’altra prova di autorità al centro della retroguardia bianconera contro il Livorno. "È stata una bella partita – ha detto il centrale -. Nel primo tempo abbiamo incontrato un po’ di difficoltà sulle uscite anche per merito loro. Dopo essere andati sotto, però, siamo stati bravi a riprenderla prima della fine del primo tempo, questo ci ha permesso di andare a riposo in modo positivo. Poi siamo rientrati molto bene, e avendo trovato subito il gol ci siamo detti: questa partita va portata in fondo. Bisognava vincere e lo abbiamo fatto". Nell’ultima giornata le assenze erano tante in tutti i reparti ma chi ha giocato, Gorelli incluso, ha portato il suo contributo alla causa bianconera. "Sono molto contento – conclude il difensore – della continuità trovata, in questo momento mi sento bene ma i complimenti vanno estesi a tutta la squadra. Martey ha fatto una grande partita e questo per lui deve essere un punto d’inizio. Tutti hanno stretto i denti, anche con i crampi, per portarla in fondo".