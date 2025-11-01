Pianese, occhio alla ‘trappola Pineto’. Birindelli: "Ci siamo preparati bene"

La Pianese è attesa dalla difficile trasferta di Pineto. Alle 14,30 al ‘Pavone-Mariani’ si prospetta una sfida insidiosa, contro un avversario estremamente temibile tra le mura amiche, ma che rappresenta anche l’occasione giusta per rilanciare le proprie ambizioni. Ieri alla vigilia della gara, mister Alessandro Birindelli (nella foto) ha analizzato il momento della squadra partendo proprio dalla sfida della scorsa settimana contro il Ravenna, soffermandosi sugli aspetti positivi emersi nonostante il risultato e sulle indicazioni da cui ripartire per affrontare al meglio la trasferta in Abruzzo.

"Sicuramente amarezza per il risultato c’è stata, ma è finita lì, perché poi c’è da pensare al prosieguo del campionato che è la cosa più importante. C’è dispiacere – spiega il tecnico bianconero – perché i ragazzi hanno fatto la prestazione contro un avversario importante, ritrovando compattezza e intensità. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare soprattutto quando abbiamo la palla, sfruttando meglio le opportunità che ci vengono concesse e quelle che creiamo noi. Sotto l’aspetto dell’interpretazione della partita, però, ai ragazzi non posso dire nulla". "Abbiamo resettato – ha aggiunto Birindelli – e ci siamo focalizzati nel preparare questa partita come sempre, con grandi attenzione, voglia e entusiasmo, quello che ci vuole per andare ad affrontare una formazione di categoria come il Pineto, molto verticale, che negli ultimi tempi ha ottenuto dei risultati importanti. È una squadra in salute, quindi bisogna andare ben preparati, sia moralmente, che psicologicamente, che fisicamente". Il mister ha poi proseguito soffermandosi sulle componenti che non dovranno mancare. "Ai ragazzi chiederò quello che ho sempre chiesto: grande pazienza e grande spirito di sacrificio. Oltre a quella cattiveria agonistica che abbiamo ritrovato, servirà anche un po’ più di qualità quando abbiamo la palla. Affrontiamo una squadra – ha sottolineato – che non ti fa respirare, una squadra molto aggressiva e dinamica, che è attenta sulle seconde palle ed è capace di trasformare queste situazioni in un nuovo attacco. Noi bisognerà essere preparati per sfruttare gli spazi che sicuramente ci lasceranno ed avere coraggio nello sviluppo iniziale dell’azione. Compattezza e spirito battagliero sono ingredienti fondamentali per ogni squadra, in ogni campionato, specialmente per noi che ci vogliamo tenere stretta questa categoria. Non andrò mai dentro lo spogliatoio a imputare l’errore di un singolo, perché quando si cerca di fare si può anche sbagliare".