Pianese più forte delle assenze. Steso il Livorno. Cioffi illude, poi Bellini e Martey ribaltano tutto

PIANESE

2

LIVORNO

1

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia (41’st Puletto), Tirelli, Bertini M., Proietto (41’st Balde), Sussi; Peli (28’pt Martey), Bellini.

Panchina: Bertini T., Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli.

LIVORNO (4-2-3-1): Ciobanu; Ghezzi (16’st Haveri), Noce, Baldi (40’st Dionisi), Antoni (16’ st Gentile); Welbeck, Hamlili; Biondi, Panaioli (16’st Peralta), Cioffi (29’st Malva); Di Carmine.

Panchina: Tani, Odjer, Nwachukwu, Monaco, Calvosa, Panattoni, Marinari, Mawete, Marchesi. Allenatore Formisano.

Arbitro Bruno Spina di Barletta (Galieni – Spizuoco).

Reti: 34’pt Cioffi, 48’pt Bellini, 3’st Martey.

Note – Ammonito: Balde. Spettatori: 817. Recuperi: 4’ e 0.

PIANCASTAGNAIO – Nonostante le pesanti assenze (out Simeoni, Ercolani, Sodero, Ongaro e Fabrizi) la Pianese ribalta il Livorno a cavallo dell’intervallo e ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Perugia.

E’ la formazione di Birindelli a rendersi pericolosa in avvio (3’): Coccia sfonda sulla destra e mette un traversone sul quale però nessuno riesce ad arrivare. Al 4’ si inserisce bene Chesti, Ciobanu respinge. Al 16’ le zebrette si vedono assegnare un calcio di rigore, ma l’intervento dell’FVS, richiesto dalla panchina amaranto, convince l’arbitro a tornare sui suoi passi. Al 24’ Sussi conclude dopo un’azione insistita dalla destra, ma la palla sorvola la traversa. Immediata la replica del Livorno con Antoni che, da posizione defilata, colpisce il palo. Al 34’ sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato: Biondi riceve un lancio dalla difesa e serve Cioffi che sotto porta non sbaglia, 0-1. Nel recupero arriva il pari: Coccia lancia d’esterno Bellini, bravissimo a infilarsi tra Noce e Ghezzi e, a tu per tu con Ciobanu, a realizzare la sua quarta rete in campionato, 1-1.

Pronti via nella ripresa e la Pianese la ribalta: Bellini col tacco trova Martey (entrato nel primo tempo per Peli che finisce ko) che entra in area e scarica in rete un sinistro preciso per il 2-1 amiatino. All’11’ ci prova ancora Bellini: sul traversone di Proietto salta l’uomo e calcia col mancino, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Ancora il 2006 Martey protagonista poco dopo: l’esterno mancino corre verso la porta e supera il portiere in uscita, ma la sua conclusione, in precario equilibrio termina a lato. Vicino al tris (37’) Bertini ma il suo tentativo angolato esce di poco sul fondo. Nel finale, i labronici dell’ex tecnico bianconero Formisano, tentano il tutto per tutto con anche Dionisi in campo ma la squadra di Birindelli è brava a gestisce e sostanzialmente non concede nulla.

Guido De Leo