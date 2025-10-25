Pianese pronta a sfidare il Ravenna. Ercolani: "Verranno a dare battaglia"

E’ la vigilia del ritorno in campo per la Pianese che domani alle 17,30 attende il Ravenna al Comunale. Un avversario fin qui protagonista di una eccellente stagione e motivato a riscattare il ko casalingo contro la capolista Arezzo dell’ultimo turno. "Abbiamo affrontato una squadra neopromossa ma ben organizzata, che aveva bisogno di far punti". Così Luca Ercolani (nella foto), difensore centrale e vicecapitano della Pianese, ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Il classe 1999 è partito infatti dal 2-2 maturato al Comunale di Piancastagnaio contro il Bra. "Noi venivamo da una sconfitta e abbiamo cercato di interpretare la gara nel modo più aggressivo possibile – ha aggiunto –. Ci sono stati alcuni episodi che hanno lasciato un po’ di amarezza, ma alla fine è comunque un punto portato a casa. Guardiamo avanti, tanto guardarsi indietro non serve a nulla. Avevo una grande voglia di giocare, sono state probabilmente le tre settimane più difficili da quando faccio questo mestiere – ha proseguito –. Vorrei ringraziare i compagni, lo spogliatoio e lo staff: in questo periodo, oltre ad aver fatto bene in campo, mi sono stati molto vicini e mi hanno aiutato a restare sereno". Sul prossimo incrocio, che vedrà la Pianese affrontare il Ravenna, il difensore originario proprio della città romagnola ha detto. "Mi aspetto una formazione battagliera. Vengono da una sconfitta e quindi avranno una reazione anche importante dal punto di vista psicologico. Sarà una partita tosta, ma di quelle belle da giocare, contro una squadra che è ai vertici della classifica. Per me sarà una gara speciale: sono cresciuto nel loro settore giovanile, ho passato quattro anni lì. Ci sarà entusiasmo da entrambe le parti e sono sicuro che sarà una bella partita". Infine, Ercolani ha voluto dedicare un pensiero a un tifoso. "Da parte mia e di tutta la squadra vogliamo mandare un messaggio di vicinanza a uno dei nostri tifosi più affezionati, Jacopo, che ha perso un caro familiare. Ti aspettiamo presto allo stadio, un abbraccio grande da tutti noi".