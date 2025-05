Pianese pronta per i playoff contro il Pineto: il bilancio del presidente Sani

La stagione regolare si è conclusa domenica scorsa per una Pianese che adesso ha messo nel mirino lo storico appuntamento playoff in casa del Pineto domenica alle 20 in Abruzzo. In casa bianconera ha tracciato un bilancio anche il presidente Maurizio Sani (nella foto), che parla di un campionato estremamente positivo esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti dalla squadra.

"Malgrado la sconfitta, quella di domenica scorsa contro l’Arezzo, è stata una vera festa per la Pianese – ha dichiarato Sani –. Uno stadio così pieno non si era mai visto. Dovevamo essere la cenerentola del girone, eppure ci siamo riusciti a salvare due mesi prima che finisse il campionato. Meglio di così oggettivamente non poteva andare". Di momenti difficili ce ne sono stati pochi nel corso della stagione. Uno di essi poteva essere quello legato al cambio in panchina ma in realtà le cose sono andate benissimo anche senza colui che aveva portato in C la Pianese un anno fa. "Sono molto contento della squadra – ha aggiunto Sani –. Ad un certo punto Prosperi ha deciso di andare via ma il direttore sportivo Francesco Cangi, che ha fatto un grandissimo lavoro ed è stato riconfermato, è stato bravissimo a trovare subito un altro allenatore che ha fatto più punti di Prosperi. Nella seconda parte di stagione infatti siamo riusciti a fare ancora meglio: questa non è fortuna ma capacità delle persone che ho intorno".

Ora testa e cuore sulla partita di domenica, in uno stadio in cui i bianconeri all’andata hanno perso. "Adesso andremo a Pineto a giocarci i playoff e vedremo come andrà" sottolinea Sani. Il presidente conclude poi dando uno sguardo al futuro: "Io sono tranquillo perché questa società è condotta da un’azienda importante come la Stosa. Abbiamo abituato molto bene la gente, ripetersi è difficile ma faremo dei sacrifici per provare a riconfermarsi. Piancastagnaio è un piccolo comune ma siamo stati bravi a fare un campionato di questo tipo e i giocatori qui stanno bene. Un bel successo è stato quello di vedere gente del circondario come Acquapendente o Abbadia San Salvatore venire a vedere le partite. Sulle conferme della rosa vedremo. Non sono abituato a vedere ma a comprare – ha concluso Sani – in ogni caso vedremo".

Sono in vendita fino ad oggi alle 19 i biglietti per il settore ospiti dello stadio "Mimmo Pavone-Alessandro Mariani" di Pineto. I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati online sul sito di Postoriservato al costo di 15,50 euro per il biglietto di 8 euro per il ridotto.