Pianese Prosperi: "Lavoriamo per dare il massimo"

La settima vittoria di fila per la Pianese è stata sicuramente una delle più sudate e difficili. Nonostante l’abissale differenza in classifica infatti il Real Forte Querceta (che al momento è ultimo con 4 punti) ha messo in difficoltà i bianconeri di mister Prosperi, un po’ sorpresi dalla rimonta dei padroni di casa nel primo tempo, ma capaci di non perdere la lucidità e spuntarla nel finale grazie al rientrante Loporto. "Nel primo tempo siamo partiti molto bene andando sul 2-0 – ha detto Prosperi nel dopo gara – poi anche prima dei loro gol abbiamo avuto un piccolo passaggio a vuoto che non ci ha reso brillantissimi. I nostri avversari hanno trovato, va detto, due grandissimi gol e va dato merito a loro. Il Querceta non ha giocatori da ultimo posto in classifica, li conosciamo bene e non ci sorprende affatto che la partita sia stata così difficile".

Nel finale si è vista la qualità anche di chi è subentrato dalla panchina, tra cui Alagia, che mancava dalla prima giornata. "I cambi? Lo dico da inizio anno. Tutti si allenano molto bene e anche chi entra ha qualità ed è valido per giocare. Sto cercando di tirare fuori il massimo da tutta la rosa. Noi stiamo cercando di fare più punti possibili per fare il campionato che ci compete".

Il primato non sembra dare le vertigini a Gagliardi e compagni. "Noi e il Serravezza nelle prime posizioni siamo due incomodi, nessuno se lo aspettava visto che in quelle zone ci dovrebbero stare Livorno, Grosseto, Gavorrano o San Donato e Montevarchi che sono retrocesse dalla C. Noi però lavoriamo per fare il massimo, poi vedremo. Sono contento per come lavorano i ragazzi e questa è la cosa più importante".

La Pianese oggi tornerà di nuovo a lavorare mettendo nel mirino la terza trasferta di fila, domenica a Montevarchi. Poi, mercoledì 15, il recupero con il Livorno in casa.

Guido De Leo