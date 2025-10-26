Pianese, che beffa: Okaka gela il Comunale al 97'

Piancastagnaio, 26 ottobre 2025 – La Pianese viene beffata all’ultimo tuffo da gol di Okaka ed esce sconfitta in modo dal confronto con il Ravenna. Una domenica sfortunata quella dei bianconeri di Birindelli, ancora privi di diversi elementi, che hanno combattuto alla pari contro i quotati romagnoli arrendendosi solo nel finale. La sfida del Comunale era stato equilibrata fin dalle prime battute. Le zebrette costruivano una buona occasione al 20’: Bellini innesca Chesti, che prova ad entrare in area e a calciare, ma la difesa ospite si chiude bene. Risponde al 25’ il Ravenna: una serie di rimpalli favorisce Ilari che da centro area calcia a colpo sicuro, ma Filippis risponde presente anche stavolta. La Pianese ci riprovano dopo la mezz’ora: bel tracciante di Chesti a tagliare la difesa, Bellini riceve al limite ma perde l’attimo per la conclusione.

I ragazzi di Birindelli continuano a crederci e al 39’ costruiscono una bella azione palla a terra. Sussi tocca in verticale verso Marco Bertini, palla allargata verso Coccia, che ieri partiva in attacco, il cui tiro è respinto. Nel secondo tempo bianconeri ripartono con un buon piglio. Da una punizione battuta dalla destra, dopo due giri di lancette, per poco Gorelli non sorprende Anacoura. Il portiere romagnolo rischia anche al 10’, quando la pressione di Bellini e Marco Bertini per poco non produce una palla recuperata in area di rigore romagnola. Pianese in avanti al 28’ con un bel contropiede avviato da Bellini, che triangola con Fabrizi e si invola verso il limite dell’area tentando di restituire la sfera al compagno, che però viene anticipato sul più bello da Solini. Ci riprova al 42’ la formazione di Birindelli con Fabrizi, il cui tiro però viene bloccato da Anacoura. Nel finale cresce il Ravenna. Okaka (49’) da centro area, solissimo, impatta di testa mandando sopra la traversa di Filippis. Ma al secondo tentativo non sbaglia e sempre di testa sorprende la difesa di casa per il gol all’ultimo respiro.

Tabellino

PIANESE – RAVENNA 0-1

PIANESE (3-5-2)

Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Sussi (19’st Fabrizi), Bertini M. (26’st Proietto), Simeoni, Tirelli, Chesti (47’ st Martey); Bellini (47’st Sodero), Coccia. Panchina: Bertini T., Porciatti, Balde, Puletto, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli.

RAVENNA (3-5-2)

Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati (25’st Falbo), Tenkorang, Rossetti, Ilari (25’st Da Pozzo), Rrapaj (37’st Menegazzo); Spini (25’ st Zagrè), Luciani (37’ st Okaka). Panchina: Stagni, Borra, Mandorlini, Motti, Lonardi, Calandrini, Bianconi, Sermenghi, Karim. Allenatore Marchionni.

Arbitro: Burlando di Genova (Antonicelli – Galigani).

Rete: 52’st Okaka. Ammoniti: Gorelli, Rrapaj. Spettatori 670 (ospiti 127). Recuperi: 2 e 5.