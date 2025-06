Pianese sceglie Alessandro Birindelli come nuovo allenatore per la Serie C

Dopo la separazione da mister Formisano (in procinto di firmare col neo promosso Livorno se come sembra Indiani andrà al Grosseto) la Pianese sembra aver fatto la sua scelta. Il ds Cangi (nella foto) nei giorni scorsi aveva detto che la decisione sarebbe stata tra un tecnico giovane e uno esperto a questo livello. Alla fine sulla panchina bianconera si dovrebbe sedere Alessandro Birindelli che rappresenta una via di mezzo: non è giovanissimo, essendo un classe 1974, e non ha mai allenato in C ma ha grandissima esperienza a livello di settore giovanile soprattutto ad Empoli dove per altro aveva iniziato la carriera da calciatore prima di passare per quasi un decennio alla Juventus. Birindelli negli ultimi due anni alla Primavera dell’Empoli ha utilizzato spesso il 3-5-2, sistema di gioco adottato da Prosperi prima e spesso anche da Formisano poi. A lui il compito, difficile, di confermare la clamorosa stagione che i bianconeri hanno disputato giungendo fino al secondo turno dei playoff eliminati poi dal Pescara, fresco vincitore della post season. Dopo la promozione degli abruzzesi è possibile adesso iniziare ad ipotizzare la composizione dei tre gironi per la prossima C anche se le incognite, dopo i problemi di molti club e alla vigilia delle sentenze della Covisoc, sono tantissime. Nel girone B, quello della Pianese, non ci saranno più Entella con i liguri interessati a Mignani) e Pescara così come Sestri Levante, Milan Futuro e Legnago retrocesse in D. Escluse sicuramente anche Lucchese e Spal: i rossoneri non hanno presentato domanda mentre gli estensi lo hanno fatto volutamente in maniera fallace. Difficile già adesso ipotizzare chi prenderà tutti questi posti vacanti a parte Forlì, Livorno e Sambenedettese rispettivamente vincenti nel girone D, E ed F di serie D.