Pianese, sfida al Guidonia Montecelio. Birindelli "Non abbassiamo la guardia"

Dare continuità alle buone prestazioni e ai risultati positivi: è questo l’obiettivo della Pianese, che oggi affronta in trasferta il Guidonia Montecelio nella gara valida per la nona giornata. Le zebrette arrivano al match forti di due vittorie di fila e di cinque risultati utili nelle ultime sei partite, con l’unica sconfitta maturata contro la corazzata Arezzo, attuale capolista del girone. Il Guidonia, neopromosso, ha già sorpreso, conquistando successi di prestigio contro Arezzo e Livorno. "Come dico sempre le vittorie portano entusiasmo, ti aiutano ad affrontare la settimana con più serenità, con meno musi lunghi e con maggiore fiducia. Le due vittorie consecutive, quella di Perugia e quella con il Livorno, sono risultati importanti: hanno un grande valore per il club, per la società e per i ragazzi stessi". È partito da qui mister Alessandro Birindelli (nella foto), allenatore della Pianese, nella sua disamina sul momento dei suoi ragazzi nella conferenza stampa della vigilia.

"Questo entusiasmo, però, può diventare un’arma a doppio taglio se non lo gestiamo con intelligenza – avverte poi l’allenatore –. Dobbiamo capire bene dove siamo e quali sono i nostri obiettivi, perché affronteremo una squadra come il Guidonia che è una formazione esperta, con una rosa importante e un gioco molto intenso, sia con palla che senza, grazie a una forte aggressività sull’avversario. È una squadra tosta, che ha già ottenuto risultati di rilievo".

Attenzione quindi al massimo. "Dovremo stare molto attenti a non abbassare la guardia. Questa è una partita che può nascondere diverse insidie e serve prepararla meglio ancora di quanto abbiamo fatto con Perugia e Livorno. Quelle gare si preparano quasi da sole, perché affronti società gloriose e la motivazione viene naturale. Contro il Guidonia, invece, il rischio è di calare la tensione: sarebbe un errore grave, vorrebbe dire non aver capito fino in fondo chi siamo e qual è il nostro percorso – ha concluso Birindelli –. Loro sono una formazione che non ha mai cambiato atteggiamento. È una squadra intensa, sia in fase di possesso che di non possesso, con giocatori mobili, dinamici, che cercano sempre la profondità. Non bada troppo all’estetica, ma alla concretezza: tende a giocare diretto, cercando subito gli attaccanti, molto bravi nel far salire la squadra e nel favorire l’inserimento delle mezzali o degli esterni. Come sistema di gioco, ci assomiglia abbastanza. Sarà una bella lotta sportiva, una vera battaglia".