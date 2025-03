Pianese, sfida con la Spal per riprendere la corsa. Mister Formisano: "Concentrazione su noi stessi"

Dopo le sconfitte con Rimini e Gubbio la Pianese, oggi (al Comunale alle 18), affronterà la Spal per il pronto riscatto. Anche se, in questo momento, parola del tecnico bianconero, Alessandro Formisano (foto), l’obiettivo principale delle zebrette, è "crescere". "La squadra sta bene – le sue parole –, non è cambiato nulla nel nostro percorso qualitativo, che è la cosa che più ci interessa. Sappiamo benissimo che in questa fase possiamo incontrare degli alti e dei bassi ed è proprio sui bassi che dobbiamo concentrarci, per migliorare, con il lavoro. Affrontare una squadra che lotta per la salvezza, non è diverso che incrociare il Rimini o il Gubbio che sono all’inseguimento dei play off – afferma –: per la Pianese non esistono partite semplici, esistono solo partite difficilisime. Anche perché adesso non siamo più la sorpresa del campionato, gli avversari ci conoscono e provano a metterci in difficoltà. Quindi, anche oggi, dovremo tenere il focus solo su noi stessi". E ancora: "Ci aspetta una battaglia, con tante incognite: quando un’avversaria è in difficoltà cambia sia gli interpreti che il modo di stare in campo – sottolinea –. L’incontro, però, è anche uno step in più nel nostro percorso di crescita. Dal punto di vista fisico, visti anche gli incontri ravvicinati, contnueremo a gestire le energie: nelle ultime gare i ragazzi acciaccati, tipo Polidori e Masetti, sono rimasti a riposo. E infatti la condizione è in aumento. Dal punto di vista tecnico-tattico la crescita passa proprio dall’utilizzo di tanti giocatori, affinché siano tutti pronti per il rush finale (stasera mancherà solo lo squalificato Pacciardi)". La Pianese non ha un piazzamento da raggiungere. "La squadra deve trovare le motivazioni, il fuoco, nel quotidiano – spiega Formisano –, mantenendo una mentalità operaia: se c’è una cosa che ci è mancata è la fame, abbiamo pensato a essere più belli che cinici". "Bisogna anche essere realisti – prosegue –: il nostro capolavoro sarebbe arrivare tra i primi dieci, non dobbiamo credere che, per quanto fatto, possiamo competere di diritto con le squadre più attrezzate. Rischieremmo di farci prendere dall’ansia, quell’ansia che poi si ripercuote nel gioco". Un grande apporto sta arrivando dai giovani. "Da due mesi – chiude Formisano –, abbiamo integrato alcuni ragazzi della Primavera. Spinosa e Pallante hanno anche esordito. Siamo molto attenti al loro percorso, perché sono il futuro". Ad arbitrare Pianese-Spal sarà Migliorini di Verona, assistito da Pilleri di Cagliari e Celestino di Reggio Calabria; quarto uomo Di Palma di Cassino.

Angela Gorellini