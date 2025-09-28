Pianese, una straordinaria impresa. Bellini-gol e Perugia battuto al ‘Curi’

PERUGIA

0

PIANESE

1

PERUGIA (3-5-2): Gemello; Megelaitis, Tozzuolo, Dell’Orco; Calapai (32’st Giardino), Giunti, Torrasi (1’ st Matos), Tumbarello (42’st Broh), Giraudo (18’st Yabre); Montevago (18’st Ogunseye), Kanoute.

Panchina: Moro, Vinti, Joselito, Bacchin, Terrnava, Giardino, Brunori, Nwanege. Allenatore Ortolani (Braglia squalificato).

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia, Bertini M. (41’st Balde), Simeoni, Proietto (28’st Tirelli), Martey (28’ st Sussi); Peli (41’st Puletto), Bellini (47’st Ongaro).

Panchina: Bertini T., Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro. Allenatore Birindelli.

Arbitro Maresca di Napoli (Raccanello – Ceci).

Rete 8’st Bellini.

Note – Ammoniti: Masetti, Dell’Orco, Torrasi, Martey. Recupero: 1’ e 5’.

PERUGIA – Al ‘Renato Curi di Perugia la Pianese conquista una grande vittoria al termine di una prestazione importante ed autorevole. I bianconeri di Birindelli dopo un avvio equilibrato sembrano conquistare campo e fiducia. Dopo un paio di situazioni per gli umbri (con Montevago e Tumbarello) la Pianese si rende pericolosa al 26’ con un calcio piazzato: sulla sfera va Bertini che però calcia alto. L’occasione più grande del primo tempo capita al 33’ sui piedi di Bellini: l’attaccante è bravo a sfruttare l’imbucata di Simeoni ed entrare in area di rigore, ma il tiro termina a lato. Le zebrette ci riprovano al 43’: bel lancio di Bertini che pesca ancora Bellini tra le linee. L’attaccante tenta di scavalcare Gemello con un pallonetto, ma l’estremo difensore allontana. Sulla respinta ci prova Proietto, ma il tiro non trova lo specchio. Al rientro dall’intervallo gli amiatini la sbloccano all’8’: bel break di Bertini che innesca una rete di passaggi con Proietto e Peli, prima che quest’ultimo serva Bellini nel cuore dell’area di rigore. L’ex Poggibonsi è bravissimo a resistere alla carica di Giraudo e a insaccare il gol partita. Il Perugia prova a reagire, ma al 16’ è ancora la Pianese a rendersi pericolosa con un’azione Coccia-Bellini: il risultato, però, è solo un angolo. I biancorossi cercano di alzare i ritmi e accumulano corner, ma la squadra di Birindelli si difende con ordine. La Pianese va vicinissima al raddoppio al 31’: Bertini di prima lancia Bellini, che è fenomenale a incunearsi tra i due difensori e a calciare con l’esterno destro. Gemello si supera e devia in calcio d’angolo. I bianconeri ora cercano di colpire in ripartenza e al 33’ si lanciano Bellini e Peli in contropiede: a calciare è il primo, ma la mira non è precisa.

Nel finale i biancorossi si giocano il tutto per tutto ma la diga eretta da Simeoni e compagni regge e matura così un risultato davvero prestigioso.