Pianese, voglia di riscatto. A Gubbio sfida difficile

Per la Pianese, affrontare il Gubbio, sarà come "scalare una montagna". Parola di Alessandro Formisano. Lo sarà perché ogni partita ha le sue insidie, perché gli umbri, così il mister bianconero, "ha trovato una propria identità e gioca un calcio che si basa sul possesso e su una grande organizzazione". Qualche sbavatura in alcune gare c’è stata – le sue parole –, ma nel complesso è un’ottima squadra. Sarà una bella montagna da scalare. Basti pensare ai nomi che hanno in rosa, Spina, Maisto, Faggi, D’Ursi… Dobbiamo quindi rimanere con i piedi per terra, pensando da dove siamo partiti, indipendentemente dai risultati ottenuti. Dobbiamo pensare, da squadra operaia, che ogni incontro è una conquista".

Le zebrette, stasera alle 20,30, allo stadio Barbetti, usciranno dagli spogliatoi per riscattarsi dalla sconfitta di Rimini. "Il ko è stato assorbito bene perché per noi è stato come una vittoria – sottolinea Formisano –. In termini di gioco, occasioni create, dominio è stata forse la miglior prova della mia gestione. Poi gli episodi a volte girano, a volte no. Dare continuità alle prestazioni significa trovare risultati nel lungo periodo".

L’allenatore bianconero dovrà rinunciare allo squalificato Proietto, per il resto tutti a disposizione, ma… "Nei prossimi incontri ravvicinati cercherò di girare il più possibile i ragazzi – ha spiegato –, in modo che possano affrontare il rush finale tutti più o meno nella stessa condizione. C’è chi come Masetti ha bisogno di rifiatare. I ragazzi stanno tutti bene, ma è necessario gestire le forze. Giusto quindi rischiare qualche partita per essere dopo al top. L’obiettivo, al momento, più che il risultato in sé è la crescita: abbiamo la possibilità di tagliare un traguardo storico, se ci riuscissimo, poi dovremo dimostrare di poterci stare. Quindi l’asticella va sempre alzata, la squadra va preparata, sul campo e mentalmente, anche ad affrontare partite da dentro o fuori".

Mister Formisano, stasera, potrebbe tornare al 3-5-2: non è escluso l’abbassamento di Nicoli in difesa, ad affiancare Ercolani e Indragoli. A centrocampo spazio a Da Pozzo, Marchesi, Simeoni, Colombo e Bacchin, con la coppia d’attacco formata da Matropietro e Mignani. L’arbitro del match è Vailati di Crema, coadiuvato da Ciannarella di Napoli e Li Vigni di Seregno; quarto uomo Coppola di Castellammare di Stabia.

Angela Gorellini