Piani futuri. Mercato di gennaio, il Cavalluccio si muoverà. Nel mirino c’è un centrocampista di qualità

Il Cesena sta convincendo come maturità, ma anche per la profondità della rosa diventata più numerosa per l’affidabilità e l’impiego continuo dei giovani del vivaio. Oltre a Shpendi ormai quasi un veterano, Francesconi è una pedina fondamentale del centrocampo, Pieraccini sta diventando importante in difesa, Berti pur partendo raramente come titolare ha un minutaggio sostenuto e poi ci sono le alternative David e Giovannini.

La società per mettere sempre più nel mirino l’obiettivo della promozione diretta sta valutando di intervenire sul mercato di gennaio. L’obiettivo ora sarebbe un centrocampista di qualità per aumentare lo spessore nel settore nevralgico del campo. In lista di uscita c’è Riccardo Chiarello, attualmente in infermeria, poco impiegato in stagione e fuori fase di recente a Chiavari da titolare dove poi si è infortunato. Il giocatore arrivato due estati fa come big, sia come stipendio, sia per le convincenti stagioni (una in B) dal 2019 al 2022 ad Alessandria (88 gare e 12 reti), già la scorsa stagione non ha rispettato le attese anche se ha realizzato qualche rete importante come quella di Alessandria che valse il secondo posto. In estate si era già cercato di cederlo ma le trattative con Padova, Avellino e Taranto non sono andate a buon fine.

Al momento per gennaio nel mirino c’è un centrocampista e non un difensore come pareva. Infatti l’esplosione di Pieraccini, il ritorno di Coccolo e un altro giovanissimo come Pitti (18 anni) hanno aumentato le alternative. Ora però con i due mesi di assenza di Ciofi i piani potrebbero cambiare.