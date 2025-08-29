Piazza al Serchio riparte

I biancorossi dell’US Piazza al Serchio del presidente Giuseppe "Pino" Forlini, sotto la guida dell’allenatore Edoardo Micchi – otto anni in panchina e quattro promozioni (con Castelnuovo, Piazza e due con il River Pieve) – si stanno preparando intensamente al debutto nel campionato di Prima categoria che mancava loro da tredici anni.

La "rosa" con tante conferme e importanti arrivi, è così composta composta

Portieri: Marco Petroni (2000) e Alex Gogorici (2000, proveniente dagli "Amatori" dell’Atletico Penarol di Filecchio).

Difensori: Diego Orsi (1980), Jacopo Bonaldi (2003, dal Castelnuovo), Lorenzo Pietrazzini (2001, dal Pieve Fosciana), Gabriel Giusti (2001, dal Fornaci), Raffaele Giannotti (2004, dai Diavoli Neri Gorfigliano), Giacomo Monti (2005, dal Molazzana).

Centrocampisti: Alessandro Cassettai (1989), Luca Crudeli (1989), Gianluca Cassettai (1991), Gabriele Mangiò (2004, dal Marginone), Paolo Galletti (2000, dal Pieve Fosciana).

Esterni: Marcos Tortelli (2002), Ares Grandini (1998), Alessio Coli (2000), Lorenzo Mangiò (2004, dal Marginone).

Attaccanti: Davide Rocchiccioli (2002), Mattia Ferri (2001), Lorenzo Orsi (2002), Alessio Terni (2005), Gregorio Marchetti (2005, dal Pontecosi).

"Abbiamo lavorato bene in questo inizio di preparazione – commenta l’allenatore Edoardo Micchi – e sono soddisfatto del gruppo, con tante conferme che ovviamente conosco bene e i nuovi arrivati, tutti ragazzi che si impegnano, bravi tecnicamente e sicuramente disputeranno un buon campionato. Siamo una matricola della Prima categoria e, pertanto, fin dall’inizio del campionato, dobbiamo mettere la massima concentrazione e l’impegno per acquisire esperienza della categoria e, naturalmente, mettere in cassaforte punti importanti".

La prima amichevole disputata è stata con il Molazzana, con i biancorossi vincitori per 2-0. Primo bomber della stagione Lorenzo Orsi, seguito da Gregorio Marchetti.

Lo staff tecnico: allenatore Edoardo Michi; vice: Giuseppe Mattei; "ds": Marco Malatesta; allenatore e preparatore dei portieri Mario Rocchiccioli; massaggiatore: Orlando Romei.

La società: presidente Giuseppe Forlini (dodicesima stagione); vice: Gianluca Vincenti, Massimiliano Orsi e Massimiliano Zanella; "dg": Gianluca Mascagni; segretaria: Francesca Angeli; cassiere: Antonio Tortelli; dirigenti e accompagnatori: Michele Giorgi, Marcello Pellini, Riccardo Ferri, Cristian Giannasi, Tiziano Tortelli, Jacopo Gherardi, Dino Facchini, Alfredo Pagnini, Roy Magazzini.

Dino Magistrelli