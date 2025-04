Piazza al Serchio trionfa in Seconda categoria: promozione storica dopo 13 anni

Con 21 vittorie, 6 pareggi e soltanto 3 sconfitte, 50 gol segnati, 21 subiti, i biancorossi del Piazza al Serchio, allenati da Edoardo Micchi, con 69 punti (36 nel girone di andata), sei in più sul Ghivizzano, hanno vinto il campionato di Seconda categoria. Ritornando a disputare la "Prima" dopo tredici anni.

Da ricordare subito il presidente Giuseppe Forlini che, negli undici anni di guida della società, ha portato il Piazza dalla Terza alla Prima categoria (nel 2023-’24 i biancorossi hanno vinto il campionato provinciale "Giovanissimi" 2009: la prima vittoria in assoluto per una società dell’Alta Garfagnana).

Il trainer Micchi ancora una volta si è dimostrato vincente: per lui, in otto atti di panchina, è la quarta promozione (una con Castelnuovo, due con River Pieve e ora Piazza). Lo staff tecnico è composto da: Edoardo Michi (allenatore), Federico Giorgi (vice), Marco Poletti (ds), Mario Rocchiccioli (allenatore e preparatore dei portieri), Orlando Romei (massaggiatore).

La società: presidente Giuseppe Forlini, vice Gianluca Vincenti, segretaria Francesca Angeli, cassiere Antonio Tortelli, team manager Michele Giorgi; poi: Marcello Pellini, Riccardo Ferri, Cristian Giannasi, Tiziano Tortelli, Jacopo Gherardi, Marco Malatesta, Massimiliano Orsi, Dino Facchini, Alfredo Pagnini.

"Abbiamo disputato una grande stagione – afferma Micchi – , sempre in testa alla classifica e nei momenti difficili è subentrata la forza mentale di tutti. Un piccolo cruccio per il pareggio con il Cascio nell’ultima di campionato, dopo essere stati in vantaggio per 3-1. Mi sarebbe piaciuto arrivare a 71 punti e chiudere la stagione con una vittoria da dedicare alla società e ai nostri tifosi".

La "rosa": portieri Marco Petroni (2000) e Marco Tozzini (2003); difensori: Ares Grandini (1998), Marcos Tortelli (2002), Marco Castagnoli (1981), Diego Ferri (2004), Diego Orsi (1980), Alessio Mezzani (1990), Simone Nelli (1994), Francesco Borelli (1981); centrocampisti: Alessio Coli (2000), Luca Crudeli (1989), Gianluca Cassettai (1991), Alessandro Cassettai (1989), Samuele Parmigiani (2001), Alessio Terni (2005); attaccanti: Davide Rocchiccioli (2002), Lorenzo Orsi (2002), Mattia Ferri (2001), Davide Gasparotti (1995), Samuele Raffaelli (2005). C’erano in organico anche Daniele Cassettai (1996) e Gabriele Orsetti (2005) trasferiti ad altre squadre durante il campionato.

Dino Magistrelli