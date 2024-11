Picardi all’International coaches di Madrid: "Esperienza importante e molto formativa"

La Pro Soccer Lab in visita all’Atletico Madrid. Un’esperienza formativa di grande impatto, quella vissuta dal responsabile dell’area tecnica della Pro Soccer Lab, Roberto Picardi, all’International coaches dell’Atletico Madrid. All’interno del centro sportivo Majadahonda, insieme ad altri allenatori e tecnici arrivati da tutta Italia, l’esperienza dell’Academy dell’Atletico si è sviluppata in più giorni, con approfondimenti metodologici importanti fatti direttamente sul campo, durante l’allenamento delle varie squadre spagnole, supportato poi da lezioni in aula con tecnici della squadra biancorossa.

"Formazioni di questo tipo – ha spiegato Roberto Picardi – sono fondamentali non solo per continuare a crescere e far crescere tutto il movimento, ma anche per confrontarsi con realtà molto importanti che hanno, e stanno facendo, la storia del calcio internazionale. Ci tengo a ringraziare Alessandro Recenti per l’organizzazione dell’International coaches experience e tutte le persone che ci hanno accolto e guidato in questo percorso con grandissima cortesia e competenza".