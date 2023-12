Piegato il Chiesanuova. Si sblocca Tittarelli, l’Osimana fa festa

OSIMANA

2

CHIESANUOVA

0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (40’ st Bellucci), Patrizi, Micucci, Bugaro (25’ st Pasquini), Bambozzi, Tittarelli (43’ st Mercanti), Buonaventura (19’ st Ambanelli), Alessandroni (35’ st Triana). Panchina: Piergiacomi, Fabiani, Labriola, De Angelis. All. Aliberti.

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (29’ st Corvaro), Iommi, Badiali (30’ st Tanoni), Canavessio, Monteneri, Defendi (39’ st Bonifazi), Crescenzi, Sbarbati, Mongiello, Carnevali F. (19’ st Trabelsi). Panchina: Carnevali G., Giaconi, Dutto, Morettini, Pasqui. All. Mobili.

Arbitro: El Houssine di Pesaro.

Reti: 32’ pt Tittarelli, 36’ pt Alessandroni.

Quante emozioni ieri al Diana. In campo e sugli spalti. L’Osimana vince la seconda partita di fila e sempre in casa. Un successo da dedicare a Luca Gatto, l’ultra venuto a mancare all’improvviso martedì e ricordato con una corona (con la scritta King) e un mazzo di fiori giallorossi oltre al minuto di silenzio, uno striscione, cori e applausi, e a Christian (Calvigioni, ndr), il giocatore giallorosso che per problemi di salute ha chiuso anzitempo la stagione. Un coro anche all’ex, mister Mobili. E a proposito di ex sembra che Tittarelli abbia aspettato la sua ex squadra per realizzare il primo gol in campionato, alla 13ª giornata, con un tocco di sinistro, da dentro l’area su verticalizzazione di Bambozzi. Una rete che sblocca la sfida ben giocata dall’Osimana soprattutto nel primo tempo, dove prima del vantaggio avevano sfiorato la rete Alessandroni, Bugaro, Buonaventura e Mosquera. Il Chiesanuova si fa vivo dalle parti di Santarelli con Filippo Carnevali, ma Santarelli c’è. Poi il vantaggio dell’ex Tittarelli – arrivato proprio mentre dalla curva si alza il coro per l’ultra Luca – che non esulta, con tanto di maglia dedicata a Calvigioni messa in mostra verso la tribuna "Chri non mollare ti aspettiamo". Dopo una manciata di minuti il raddoppio. Altra verticalizzazione, stavolta di Buonaventura, con il sinistro di Alessandroni che non lascia scampo a Fatone. Il Chiesanuova ci prova con Carnevali prima e Crescenzi poi, e successivamente in una ripresa giocata per buona parte all’attacco, con il palo colpito in pieno recupero da un altro ex, Mongiello. Esulta l’Osimana che sfiora anche terza rete con il nuovo arrivato Ambanelli.

Michele Carletti