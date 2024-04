Pienone allo stadio Riviera. Samb, arriva la capolista

"Tutti allo stadio". Diversi gli striscioni apparsi lungo alcune vie della città per spingere i tifosi a supportare la squadra in vista della sfida contro la prima in classifica. Con la sconfitta de L’Aquila, la Samb ha detto addio al sogno promozione diretta, ma l’entusiasmo nell’ambiente rossoblù è rimasto comunque alto perché domenica arriverà la capolista Campobasso. Previste ben 8mila presenze. Ben 4mila i biglietti venduti in prevendita a ieri, a cui si andranno ad aggiungere chiaramente i 3.758 abbonati. Dal Molise arriveranno in 1.250. Ieri è stata sospesa la vendita online per impedire ai tifosi del Campobasso di acquistare i biglietti dei settori Distinti e Tribuna riservati ai tifosi di casa. Dunque, ora, l’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato solo recandosi fisicamente negli abituali punti vendita. Samb-Campobasso poteva rappresentare il confronto diretto vincente per la Samb ed, invece, adesso la corsa promozione sarà di esclusivo appannaggio dei molisani e de L’Aquila. La squadra di Lauro deve continuare comunque ad onorare il campionato cercando di riprendersi il secondo posto in classifica che vale il miglior piazzamento nei playoff. Anche se potrebbero non valere nulla in ottica ripescaggio. A rovinare i piani della Samb e di altri club il Milan. Il club rossonero ha deciso di formare la seconda squadra Under 23 per partecipare al campionato di Serie C, come hanno già fatto Juventus e Atalanta. Dunque, in caso di mancata iscrizione di una squadra in Lega Pro, il primo slot disponibile è destinato proprio alla squadra B di una società di Serie A. In caso di una seconda mancata iscrizione, si aprirebbe la possibilità per una retrocessa dalla C o per le vincenti dei playoff in D ma l’ordine di priorità lo stabilirà la Federazione. Due anni fa, diede priorità ai vincitori dei playoff di Serie D rispetto alle squadre retrocesse dalla Serie C. La Federazione non ha ancora espresso una posizione definitiva per quest’anno. I playoff bisognerà comunque vincerli. Lauro per la sfida di domenica ha l’intero gruppo a disposizione, è rientrato anche Sirri. Di sicuro cambierà qualcosa nell’undici titolare rispetto a quello visto a L’Aquila. Potrebbero tornare tra i titolari il terzino under Pagliari e il centrocampista Barberini. Scalpita l’attaccante Battista, che in Abruzzo si è rivisto a gara in corso dopo un mese di stop per infortunio. Infine, domenica, a partire dalle 13.30, fino alla fine della gara e al completo deflusso del pubblico, sarà modificata la viabilità del tratto di viale dello Sport compreso tra la rotonda Roncarolo e via San Pio X. Sarà vietata la sosta, a eccezione dei mezzi autorizzati, dei mezzi della tifoseria ospite (nel solo tratto sud, fino all’ingresso dell’area dello stadio nei pressi del palazzetto dello sport Speca) e dei mezzi della tifoseria locale (nel solo tratto nord, fino all’ingresso dell’area dello stadio nei pressi dell’Istituto professionale Guastaferro). Interdetto il transito pedonale nel sottopassaggio di via Serao.

s. v.