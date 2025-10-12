Pierandrei va a segno. La Montemarcianese si rialza
Scarsa la reazione del Moie Vallesina, con la partita che si chiude sull’1-0. Nel finale la punta sfiora pure il raddoppio, con la squadra parsa solida.
MONTEMARCIANESE
1
MOIE VALLESINA
0
MARCIANESE: Fabrizzi, Burini, Leoni (26’st Caimmi), Giovagnoli, Maiorano, Lucci, Sabbatini (33’st Massaccesi), Gregorini T., Gramazio (45’st Cucinella), Pierandrei (29’st Rossetti), Gagliardi. All. Profili
MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini G. (16’ Cameruccio), Giampaoletti, Carboni (39’st Druzhbliak), Mercurio, Marini, Sassaroli, Serpicelli, Lorenzetti, Paolucci, Costantini (16’st Nardone). All. Rossi
Arbitro: Domizi di Macerata
Reti: 4’st Pierandrei (M)
DI MONTEMARCIANO
Dopo un primo tempo in affanno, la Montemarcianese trova il guizzo con il solito Pierandrei e strappa tre punti contro il Moie Vallesina.
Inizio gara tutto di marca ospite. Due calci d’angolo consecutivi mettono in apprensione la retroguardia della Montemarcianese proprio come la conclusione a botta sicura di Gianmarco Gregorini, qualche minuto più tardi, che esce di poco alla destra di Fabrizzi.
Ancora rossoblu in proiezione offensiva: buona chance per Serpicelli, ma il sinistro del centrocampista ex Barbara Monserra non inquadra lo specchio della porta.
Faticano i padroni di casa a proporsi con azioni efficaci, in compenso però la retroguardia resiste nonostante le tante buone occasioni per i ragazzi di Rossi.
Cambio immediato di registro nel secondo tempo con la Montemarcianese che trova il vantaggio in meno di cinque minuti grazie alla spizzata di Pierandrei che sfrutta al meglio il corner di Sabbatini.
Il gol rinfranca i locali che vanno vicini al raddoppio con il solito Pierandrei, ma Panfoli è reattivo. Scarsa invece la reazione del Moie, poco incisiva anche nell’assalto finale.
Nicolò Scocchera
