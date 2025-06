Piero Tamagnini confermato a Urbino: leader e capitano per la nuova stagione

Prima importantissima conferma ad Urbino. "Sarà ancora con noi Piero Tamagnini vera e propria colonna portante di questa squadra – dice il dg dei ducali Ivan Santi –. Ha indossato spesso la fascia da capitano e ha trascinato il gruppo con forza, agonismo e grande amore verso i nostri colori. La nuova stagione dunque inizia con la conferma di Tamagnini che da diversi anni è diventato un giocatore completo e un vero leader in campo e fuori.

"Sono molto contento di rimanere a Urbino – sottolinea Tamagnini – e ringrazio la società per la fiducia accordatami. Abbiamo un po’ di amaro in bocca per come è terminato il campionato scorso dove abbiamo mancato i play off per un punto. Questo ci dà stimoli per ripartire ancor più convinti. Urbino mi ha dato tanto in questi anni ma spero anche che abbia ricevuto dal sottoscritto altrettanto impegno e dedizione. Insieme alla società cercheremo di costruire una squadra competitiva perché il campionato sarà ancor più di alto livello".

"Credo che Urbino – aggiunge Santi – meriti altri palcoscenici e per questo dobbiamo impegnarci tutti insieme per fare un salto di qualità. A cominciare dal settore giovanile su cui investire".

am. pi.