Pietà 2004 e Poggio a Caiano festeggiano, Jolo sogna ancora nei playoff

Festeggiano Pietà 2004 e Poggio a Caiano, lo Jolo può ancora sognare. La "regular season" si è chiusa ieri, considerando che l’ultima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio. Ma se per alcune squadre di Prato e provincia la stagione si è chiusa, per altre arriverà a breve il momento di tornare in campo per giocarsi la promozione o la permanenza in categoria agli spareggi.

Partendo dal girone D, con lo Jolo che grazie a Melani e Fattori ha vinto 2-1 contro il Quarrata aggiudicandosi lo scontro diretto. Per una vittoria che consente alla banda Ambrosio di mantenere la terza piazza e di giocarsi la semifinale playoff con l’Albacarraia (che ha battuto per 4-1 un Prato Nord ormai salvo da tempo, con gol della bandiera di Miele). Colpo di coda del Maliseti Seano, che grazie al 2-0 interno inflitto al CSL Prato Social Club conquista la salvezza diretta e condanna proprio la società del presidente Roberto Macrì al giogo dei playout. Che coincideranno con il derby con il Casale, battuto dal Sagginale per 2-1.

Scendendo in Seconda Categoria, la Pietà fa festa: nonostante il pari esterno a reti bianche con il Cintolese, la banda Trupia ha mantenuto il primo posto e la promozione diretta in Prima Categoria da vincitori. Il Montemurlo chiude al terzo posto grazie ad un pirotecnico 5-4 esterno sul Bugiani Pool 84, condannando i pistoiesi alla retrocessione e qualificandosi per la semifinale playoff (in casa) con la Montagna Pistoiese. Sprint finale del Mezzana: il 3-1 sulla Galcianese (Spanò, Fasciglione e Zottoli) vale la permanenza in categoria anche per la prossima annata. Da segnalare il 7-0 con cui il Chiesanuova (trascinato da Scardigli) ha annientato un Vernio già retrocesso da diversi turni.

L’1-1 fra Valbisenzio e Tavola maturato a Vaiano salva i rossoverdi e condanna i vaianesi al playout con l’Olimpia Quarrata. E c’è il girone F, che ha incoronato campione il Poggio a Caiano: i poggesi hanno battuto 2-0 la Polisportiva Naldi e difeso così il primo posto dall’assalto del Daytona. La formazione di Marchetti prenderà quindi parte alla Prima categoria, mentre non potrà farlo la Virtus Comeana: nonostante il quarto posto ed il 3-3 con il Santa Maria, i playoff non si disputeranno a causa della "forbice" fra Daytona e Doccia. Stesso punteggio, ma ottenuto nella tana del Santa Maria, che ha permesso a La Querce (Bini, Scognamiglio e Traversi).

Epilogo amaro infine per il San Giusto: nonostante il successo nello scontro diretto contro il Cobra Kai (3-2) Ripanti e soci sono stati "condannati" dalla forbice attivata dall’Atletica Castello. E dovranno ripartire dalla Terza, al netto di eventuali ripescaggi o operazioni di completamento organici.

Giovanni Fiorentino