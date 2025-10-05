Pietracuta, ancora un ko. Young al ’Mazzola’

Niente da fare per il Pietracuta. D’anticipo la formazione di mister Cevoli lascia tutto sul campo del Massa Lombarda (1-0). A decidere il confronto il gol realizzato da Gatta all’inizio del secondo tempo. Una brutta batosta, l’ennesima, per il Pietracuta che dopo sei giornate è ancora a quota zero in classifica.

Domenica in campo, e davanti al pubblico amico, invece, per lo Young Santarcangelo che proverà a prendersi tutto contro il Sant’Agostino che sin qui ha messo in tasca tre punti in più rispetto alla formazione clementina. Sette quelli raccolti dalla squadra di mister Riccipetitoni, a sei punti di distanza dalla capolista Castenaso che ieri ha lasciato tutto all’Ars et Labor Ferrara nell’altro anticipo della sesta giornata.

Eccellenza (6ª giornata, ore 15.30): Comacchiese-Solarolo, Young Santarcangelo-Sant’Agostino, Fratta Terme-Mesola, Medicina Fossatone-Mezzolara, Osteria Grande-Fcr Forlì, Russi-Faenza, Sampierana-Sanpaimola. Ieri: Castenaso-Ars et Labor Ferrara 0-3, Massa Lombarda-Pietracuta.

Classifica: Castenaso 13; Ars et Labor Ferrara 12; Fcr Forlì, Medicina Fossatone, Sampierana, Mezzolara, Sant’Agostino, Massa Lombarda 10; Fratta Terme 9; Young Santarcangelo 7; Faenza 6; Sanpaimola, Osteria Grande, Russi 5; Mesola 4; Solarolo 2; Comacchiese 1; Pietracuta 0.