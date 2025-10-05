Pietracuta, ancora un ko. Young al ’Mazzola’
Eccellenza: nell’anticipo della sesta giornata la squadra di mister Cevoli si fa superare dal Massa Lombarda
Niente da fare per il Pietracuta. D’anticipo la formazione di mister Cevoli lascia tutto sul campo del Massa Lombarda (1-0). A decidere il confronto il gol realizzato da Gatta all’inizio del secondo tempo. Una brutta batosta, l’ennesima, per il Pietracuta che dopo sei giornate è ancora a quota zero in classifica.
Domenica in campo, e davanti al pubblico amico, invece, per lo Young Santarcangelo che proverà a prendersi tutto contro il Sant’Agostino che sin qui ha messo in tasca tre punti in più rispetto alla formazione clementina. Sette quelli raccolti dalla squadra di mister Riccipetitoni, a sei punti di distanza dalla capolista Castenaso che ieri ha lasciato tutto all’Ars et Labor Ferrara nell’altro anticipo della sesta giornata.
Eccellenza (6ª giornata, ore 15.30): Comacchiese-Solarolo, Young Santarcangelo-Sant’Agostino, Fratta Terme-Mesola, Medicina Fossatone-Mezzolara, Osteria Grande-Fcr Forlì, Russi-Faenza, Sampierana-Sanpaimola. Ieri: Castenaso-Ars et Labor Ferrara 0-3, Massa Lombarda-Pietracuta.
Classifica: Castenaso 13; Ars et Labor Ferrara 12; Fcr Forlì, Medicina Fossatone, Sampierana, Mezzolara, Sant’Agostino, Massa Lombarda 10; Fratta Terme 9; Young Santarcangelo 7; Faenza 6; Sanpaimola, Osteria Grande, Russi 5; Mesola 4; Solarolo 2; Comacchiese 1; Pietracuta 0.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su