Pietracuta-Sant'Agostino: sfida decisiva sull'Appennino riminese

Trasferta a Pietracuta, sull’Appennino riminese, per il Sant’Agostino ferito di questi tempi, sconfitto a domicilio domenica scorsa dal Medicina, mentre i rossoblù di mister Scardovi hanno pareggiato con il Faenza. D’altra parte Pietracuta aveva vinto in extremis mercoledì con il Sanpaimola e all’89’ nella gara successiva ha subìto la rete del pareggio. Il pareggio non permette di agganciare la coppia di testa, che però adesso dista appena due punti, quando mancano solamente tre giornate alla fine del campionato. Quella che a questo punto sembra cosa fatta è la presenza del Pietracuta ai playoff per il secondo anno consecutivo. Tutta da decidere la sorte dei ramarri: "Purtroppo siamo nella fascia playout – sospira Massimiliano Biagi, l’allenatore – per portarci fuori pericolo servono almeno sei punti da realizzare nelle prossime tre partite". Salterà la trasferta l’infortunato Roda, qualche apprensione per Iazzetta, vittima di una contusione seria in allenamento, tuttavia il capitano dovrebbe farcela a rientrare. Il Pietracuta è terzo in classifica e punta a restare nei quartieri alti per tentare la salita in serie D e ha il vantaggio dell’appoggio dei suoi sostenitori, un pubblico molto caldo, che segue i propri beniamini anche nelle trasferte, un fattore in questa categoria. "E’ una trasferta molto difficile – mette le mani avanti l’allenatore ramarro – Abbiamo visionato il Pietracuta: è una squadra che gioca bene, quadrata. Dovremo fare una grande prestazione".