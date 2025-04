Pietracuta supera Sant'Agostino 2-0: decisiva l'espulsione di Armaroli

Pietracuta

2

S. Agostino

0

PIETRACUTA: Forti, Fabbri Federico, Faeti, Capicchioni (16’ st Contadini), Gregorio, Matteoni, Sapori, Mani, Rivi, Zannoni (34’ st Gabrielli), Fabbri Filippo. A disposizione: Renzetti, Sorvillo, Belicchi, Cruciani, Ndiaye, Pasolini, Gjoni. All.: Fregnani.

S. AGOSTINO: Costantino, Sarti, Anostini (42’ st Franchi), Frignani (28’ st Pellielo), Landi (13’ st Corsi), Armaroli, Cremaschi, Iazzetta, Cazzadore, Laurenti (28’ st Pinca), Vanzini. A disposizione: Piazzi, Di Bari, Valesani, Ceneri, Masiero. All. Biagi

Arbitro: Samaritani di Ravenna.

Reti: 38’ pt Fabbri Filippo (P), 5’ st Rivi (P).

Note: ammoniti: Fabbri Federico (P), Faeti (P), Sarti (S), Cremaschi (S), Laurenti (S). Espulso: Armaroli (S) al 38’ st.

IL SANT’AGOSTINO perde a testa altissima contro il forte Pietracuta, ma per la salvezza diretta saranno decisivi gli ultimi centoottanta minuti. Partono meglio i padroni di casa, al 12’ Sapori serve da sinistra Mani, ma viene ostacolato al momento del tiro, l’arbitro lascia correre. Succede la stessa cosa cinque minuti dopo, in area valmarecchiese, ma anche il contatto tra Matteoni e Cazzadore non vale il tiro dal dischetto per il direttore di gara. Al 19’ Cazzadore tenta il colpo dalla distanza e per poco non ci riesce. Al 22’ Mani di testa, su assist di Filippo Fabbri, manda fuori. Un minuto dopo clamoroso palo per i ramarri colpito da Armaroli, legno colpito internamente con Forti battuto. Al 30’ ci riprova Cazzadore, stavolta su punizione, forte rasoterra che sfiora il palo. Poi, al minuto 38, passa inaspettatamente il Pietracuta, cross in area di Sapori, Anostini svirgola la sfera, ne approfitta Filippo Fabbri che, da breve distanza, batte Costantino.

Al 5’ del st il raddoppio, angolo di Sapori, che pochi istanti prima, sempre da corner, aveva sfiorato il gol, palla che giunge a Rivi che, in sforbiciata, mette alle spalle di Costantino. Il Sant’Agostino non molla, al 14’ è Corsi ad impegnare severamente Forti. Un minuto dopo è Cazzadore a provarci, ma la mira non è delle migliori. Al 20’ st Rivi di testa costringe alla respinta Costantino, ribatte, sempre di testa, Contadini, ma la sfera termina sopra la traversa. Al 37’ ramarri in dieci, Armaroli protesta troppo vivacemente per un fuorigioco non dato e, nel giro di pochi secondi, prende prima il giallo e poi il rosso. Nel finale Vanzini calcia alto da buona posizione e Rivi costringe Costantino ad una grande parata da distanza ravvicinata. Sconfitta amara, ma l’impressione che ha lasciato la formazione allenata da mister Biagi lascia ben sperare per le ultime due partite. Ci si rivede a Sant’Agostino il 27 aprile alle 16.30 contro il Massa Lombarda.